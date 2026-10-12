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retró

Ép testben... – így sportolt az ország a szocializmusban – retró galéria

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A testmozgás egész más szerepet töltött be az emberek életében a rendszerváltás előtti évtizedekben, mint ma. Bátran kijelenthetjük: a szocializmusban szinte mindenki sportolt.
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retrószocializmusgaléria

A szocialista Magyarországon az élet–erő–egészség háromsága fontos sarokpont volt. Állami szinten támogatták a sportot, a testmozgást minden szinten: gyakorlatilag a legkisebbektől kezdve a legidősebbekig mindenki tornázott. Ennek többszörös célja volt: egyrészt a közös testmozgás közösségépítő erejével nagyon is tisztában volt a kor vezetése, másrészt úgy vélekedtek: a sport kitartásra, fegyelemre, ezáltal munkára nevel. Emellett az sem volt elhanyagolandó szempont, hogy az ifjúság edzésben legyen tartva, felkészülve egy esetleges háborúra – ugyanakkor a sportcentrikus szemlélet a tehetségek korai felismerésében is segített a szocializmusban.

Szinte az egész ország sportolt, tornázott a szocializmusban
Szinte az egész ország sportolt, tornázott a szocializmusban
Fotó: Fortepan

A sport és a testnevelés szorosan összekapcsolódott a szocialista pedagógiai elvekkel: a korszak szakirodalma szerint az iskolai testnevelés és a tanórákon kívüli sportszakkörök a „szocialista nevelés” szerves részeként hozzájárult a gyerekek és a fiatalok személyiségformálásához is – emlékeztet a Heti Fortepan cikke, hozzátéve: a sporpálya gyakorlatilag az iskola meghosszabbítása lett.

Retró galériánk a szocializmus sportéletéről az alábbi képre kattintva lapozható végig

Galéria: Élet–erő–egészség – így sportolt az ország a szocializmusban
Fotó: Fortepan
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Így sportoltunk a szocializmusban

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Ide kattintva a szocializmus automatáiról összegyűjtött retró fotóinkat lehet végiglapozni.

 

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