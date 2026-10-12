Ép testben... – így sportolt az ország a szocializmusban – retró galéria

A szocialista Magyarországon az élet–erő–egészség háromsága fontos sarokpont volt. Állami szinten támogatták a sportot, a testmozgást minden szinten: gyakorlatilag a legkisebbektől kezdve a legidősebbekig mindenki tornázott. Ennek többszörös célja volt: egyrészt a közös testmozgás közösségépítő erejével nagyon is tisztában volt a kor vezetése, másrészt úgy vélekedtek: a sport kitartásra, fegyelemre, ezáltal munkára nevel. Emellett az sem volt elhanyagolandó szempont, hogy az ifjúság edzésben legyen tartva, felkészülve egy esetleges háborúra – ugyanakkor a sportcentrikus szemlélet a tehetségek korai felismerésében is segített a szocializmusban.

Szinte az egész ország sportolt, tornázott a szocializmusban

Fotó: Fortepan

A sport és a testnevelés szorosan összekapcsolódott a szocialista pedagógiai elvekkel: a korszak szakirodalma szerint az iskolai testnevelés és a tanórákon kívüli sportszakkörök a „szocialista nevelés” szerves részeként hozzájárult a gyerekek és a fiatalok személyiségformálásához is – emlékeztet a Heti Fortepan cikke, hozzátéve: a sporpálya gyakorlatilag az iskola meghosszabbítása lett.

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