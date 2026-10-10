Kiderült: a fiatalok harmada rendszeresen szorong, ez a legnagyobb stresszfaktor

A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola - derül ki az Idea Intézet 2026 nyarán végzett országos felméréséből. A Fiatalok, hogy vagytok? című elemzés szerint a fiatalok 37 százaléka gyakran vagy szinte minden reggel szorongva, feszülten kezdi a napját. 41 százalékuk a "fenyegetett mentális állapot" kategóriájába tartozik, ez több mint 200 ezer fiatal a mintegy 580 ezres 14-19 éves népességből. Ez a besorolás nem jelent pszichiátriai diagnózist, de egyértelműen arra utal, hogy az érintettek lelkiállapota fokozott figyelmet és támogatást igényelhet.

A fiatalok harmada rendszeresen szorong

Fotó: / Shutterstock (Illusztráció)

A szorongás felnőttként rosszabb lehet

A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, "a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető", átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. A lányok körében kedvezőtlenebbek az adatok. Továbbá alacsonyabb jólléti értékek jelentek meg az egyszülős családban, az anyagi nehézségeket érzékelő, a közép-magyarországi - nem fővárosban -, valamint a szűkebb vagy "konfliktusosabb" kapcsolati hálóban élők között. "A fiatalok érzékelik a problémát, de a segítségkérést erős bizalmi akadályok nehezítik" - olvasható a tanulmányban.

Sokan igyekeznek eltitkolni problémáikat. A segítségkérés akadálya lehet a válaszadók 67 százalékánál a szégyenérzet, 63 százalékánál a problémák komolyan vételével kapcsolatos aggodalom, 42 százalék pedig úgy gondolja, sokan nem is tudják, hová fordulhatnak.

A társas kapcsolatok fontos védőhálót jelentenek, miközben sok fiatalt ér bántalmazás. A fiatalok legfontosabb informális támaszai a barátok és közvetlen családtagok. A válaszadók 80 százaléka megértőnek és segítőkésznek tartja barátait, 73 százaléka szüleit. Ugyanakkor a válaszadók 57 százaléka jelezte, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazták. Ez mintegy 330 ezer fiatalt jelenthet. A bántalmazás leggyakoribb formája a csúfolódás, rosszindulatú pletyka, erről beszélt a megkérdezettek 41 százaléka, további 39 százalék bántó, megalázó kritikáról, 34 százalék pedig kiközösítésről - derül ki a tanulmányból.