Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtök este a Facebook-oldalán jelentette be, hogy újraindult a magyarorszag.hu ügyintézési oldal. Az oldalt korábban súlyos kiberveszély miatt kellett leállítani.

Tanács Zoltán bejelentette, hogy újra elérhető a magyarorszag.hu oldal - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A közösségi oldalán megosztott videójában elmondta, hogy az egész világot átható kiberbiztonsági incidens következményeit az éjszaka megfeszített munkával sikerült felszámolni.

Ma reggel arról adtam tájékoztatást, hogy több kormányzati oldalt és szolgáltatást biztonsági okokból leállítottunk annak érdekében, hogy a hibajavítást minél előbb el tudjuk végezni, és a szolgáltatásokat ismét mindenki számára elérhetővé tudjuk tenni. Jó döntést hoztunk, Európa számos másik országához hasonlóan

– mondta a miniszter.

Tanács Zoltán szerint kulcsfontosságú fejleszteni hazánk kiberbiztonsági védelmét

A miniszter azt is mondta, az ilyen incidensek meglehetősen ritkák, amelyek az egész világra kiterjednek és

az internet körülbelül 70%-át érintették.

A mesterséges intelligencia segítségével találták meg ezt a sérülékenységet kiberbiztonsági szakértők, ami már több mint 10 éve ott rejtőzött a különböző rendszerekben – mondta Tanács Zoltán, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia fejlődésével egyre gyakrabban számíthatunk hasonló incidensekre.

Kulcsfontosságúnak nevezte, hogy hazánk kiberbiztonsági képességeit és védelmét jelentős mértékben fejlesszék, ez szerepel a következő időszak tervei között is.

Végül megköszönte a kollégáinak, valamint az érintett intézményeknek és szervezeteknek a gyors és hatásos fellépést.