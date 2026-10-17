Fontos bejelentést tett a FŐTÁV – több százezer embert érintett

A távfűtés valamennyi budapesti fogyasztónál elindult, miután a Budapesti Közművek (BKM) távhőszolgáltatási divíziója, a FŐTÁV szeptember 15. és október 15. között, az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásoknak megfelelően, ütemezetten bekapcsolta a fűtésszolgáltatást – közölte a társaság.

A budapesti távfűtés fejlesztésére és karbantartására idén 8,8 milliárd forintot fordítanak

Fotó: BKM/FŐTÁV

A szolgáltatás jelenleg 241 ezer fővárosi lakásban, valamint 7 ezer közületi, vállalati és intézményi fogyasztónál működik.

A fűtés elindítása 3160 épületben, az ügyfelek 90 százalékánál már helyszíni beavatkozás nélkül, a távfelügyeleti diszpécserközpont segítségével történt.

Jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a budapesti távfűtés rendszerén

A FŐTÁV szakemberei már a tavaszi fűtésleállást követően megkezdték a felkészülést az új fűtési idényre. Ennek során ellenőrizték a BKM tulajdonában lévő hőforrások hőtermelő berendezéseit és tüzelőanyag-ellátó rendszereit, majd elvégezték az előírt karbantartásokat és a szükséges javításokat.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetésével járó munkálatokat is befejezték, így szeptember 15-re, a jogszabályban meghatározott időpontra a teljes fővárosi távhőrendszer készen állt a fűtésszolgáltatásra.

Folyamatosan bővül a távfűtés Budapesten

A társaság tájékoztatása szerint a FŐTÁV ügyfélköre az elmúlt években jelentősen bővült. Az elmúlt öt évben mintegy 100 megawattnyi új fogyasztói teljesítményigény csatlakozott a fővárosi távhőszolgáltatáshoz. Ez a többletteljesítmény Szeged teljes távhőigényének felel meg.

A BKM közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a távfűtés a fűtött ingatlanok közvetlen környezetében nem jár többlet-környezetterheléssel, ami különösen a sűrűn lakott városrészek levegőminősége szempontjából előnyös.

A társaság adatai szerint a budapesti távhőrendszerek évente mintegy 200 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg.