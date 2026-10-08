Filmbe illő jelenet az Üllői úton: motorháztetőn kapaszkodott a taxis, a sofőr így is továbbhajtott – videó

A történtek egy koccanással kezdődtek, amely után a két jármű félreállt. Az érintett taxiban utazó egyik utas beszámolója szerint a taxis kiszállt, hogy rendezzék a történteket, majd közölte a másik autó vezetőjével, hogy rendőrt hív.

A taxis a mozgó autó motorháztetején kapaszkodott

Fotó: TV2

A szemtanú szerint a nő ekkor megpróbálta elütni a taxist.

A férfi a motorháztetőre ugrott, az autó pedig ezt követően továbbindult az Üllői úton.

A felvételen látható, ahogy a férfi kétségbeesetten kapaszkodik, miközben a jármű halad tovább.

Több mint száz méteren át kapaszkodott

Egy másik szemtanú is látta a motorháztetőn utazó férfit, többen is értesítették a rendőrséget. Később a Berzenczey utcában találták meg az érintetteket, ahol megvárták a kiérkező rendőröket, és tanúvallomást is felajánlottak.

A motorháztetőn kapaszkodó férfit több mint száz méteren keresztül vitte az autó. A taxist ezt követően kórházba szállították, mert végtagfájdalomra panaszkodott – írja a Blikk.

Közúti veszélyeztetés miatt nyomoznak

A rendőrség a TV2 megkeresésére megerősítette, hogy közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

A taxis állapotáról később egy szemtanú azt mondta, hogy másnap telefonon is beszélt vele, és a férfi jól volt.

A TV2 riportjában megszólaló szakértő szerint az eset nem egyszerű közlekedési konfliktus, hanem a jog nyelvén közúti veszélyeztetésnek minősülhet. A beszámoló szerint az elkövetőre akár három év szabadságvesztés is várhat, emellett a jogosítványát is bevonhatják.

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