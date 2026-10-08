Filmbe illő jelenet az Üllői úton: motorháztetőn kapaszkodott a taxis, a sofőr így is továbbhajtott – videó

A történtek egy koccanással kezdődtek, amely után a két jármű félreállt. Az érintett taxiban utazó egyik utas beszámolója szerint a taxis kiszállt, hogy rendezzék a történteket, majd közölte a másik autó vezetőjével, hogy rendőrt hív.
A szemtanú szerint a nő ekkor megpróbálta elütni a taxist.
A férfi a motorháztetőre ugrott, az autó pedig ezt követően továbbindult az Üllői úton.
A felvételen látható, ahogy a férfi kétségbeesetten kapaszkodik, miközben a jármű halad tovább.
Több mint száz méteren át kapaszkodott
Egy másik szemtanú is látta a motorháztetőn utazó férfit, többen is értesítették a rendőrséget. Később a Berzenczey utcában találták meg az érintetteket, ahol megvárták a kiérkező rendőröket, és tanúvallomást is felajánlottak.
A motorháztetőn kapaszkodó férfit több mint száz méteren keresztül vitte az autó. A taxist ezt követően kórházba szállították, mert végtagfájdalomra panaszkodott – írja a Blikk.
Közúti veszélyeztetés miatt nyomoznak
A rendőrség a TV2 megkeresésére megerősítette, hogy közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.
A taxis állapotáról később egy szemtanú azt mondta, hogy másnap telefonon is beszélt vele, és a férfi jól volt.
A TV2 riportjában megszólaló szakértő szerint az eset nem egyszerű közlekedési konfliktus, hanem a jog nyelvén közúti veszélyeztetésnek minősülhet. A beszámoló szerint az elkövetőre akár három év szabadságvesztés is várhat, emellett a jogosítványát is bevonhatják.
Videón a pesti a taxis, aki bosszúból nekiment az őt pofán vágó motorosnak
Felfüggesztett börtönre ítéltek egy budapesti taxist, aki szándékosan nekiment egy motorosnak.