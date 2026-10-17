Az előfizetők visszautasították, hogy egy számmal azonosítsák őket – retró fotók: így telefonáltunk régen

145 évvel ezelőtt, 1881-ben, mindössze pár tucat előfizetővel indult el a magyar telefonálás története. Eleinte hotelek, bankok, ügyvédek rendelkeztek telefonvonallal, alapvetően presztizsből. Ráadásul az első években városok közt nem is telefonálhattunk: az interurbán hívások csak az 1890-es évektől váltak lehetővé, miután elkezdték kiépíteni a városokat összekötő telefonvonalakat. Ráadásul az első telefonközpontokban a kezelők nem látták, hogy a vonal él-e még, így bele kellett hallgatniuk a beszélgetésekbe időnként. Ha azt vették észre, hogy csend van, akkor egyszerűen bontották a vonalat – idézi fel a korai időket a Heti Fortepan oldala.

Így telefonáltunk egykor: nagy népszerűségnek örvendtek a betelefonálós műsorok

Fotó: Fortepan

Így telefonáltunk a századfordulón

A XIX-XX. század fordulóján még egész másképp működött a telefonálás, mint manapság. Ekkor még nem számokat tárcsáztak az emberek – sőt, az előfizetők ki is kérték maguknak, hogy egy számmal azonosítsák őket –, hanem felemelték a kagylót, és a telefonközponttól kérték annak a kapcsolását, akivel beszélni szerettek volna. Azonban egy idő után ez a helyzet tarthatatlanná vált, így 1901-ben megjelentek Budapesten a négyjegyű telefonszámok. Ekkor már 5000 előfizetőt kellett rendszerezni, azonban hamarosan már ez a négy szám is kevésnek bizonyult. Először az ötjegyű, majd 1936-tól a hatjegyű budapesti számok jöttek, amik egészen 1989-ig maradtak használatban. 1989. szettember 2-án éjféltől 7 jegyűre változtak a fővárosi vonalas számok.

További érdekesség, hogy noha az első automata telefonközpontot, a Széll Kálmán téri Postapalotában működő Krisztinát már 1928-ban bevezették, sok helyütt még az 1980-as években is csak kézi kapcsolással lehetett beszélni, ráadásul vidéki hívásoknál 10-15 percet is kellett várni arra, hogy elérjük a hívott felet.

A telefonálás másik izgalmas sarokköve a Puskás Tivadar által kifejlesztett telefonhírmondó volt. Az 1893-ban indult szolgáltatás egészen az 1930-as évekig virágzott, majd a negyvenes években a rádió szorította ki. A lényege gyakorlatilag az volt, hogy az előfizetők a telefonkagylót felemelve hallgathattak híreket.