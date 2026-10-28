Autósok, figyelem! November 1-jétől súlyos bírság járhat a téli gumi miatt

Ausztriában november 1-jétől télies útviszonyok között kötelező a megfelelő abroncs a személyautókon és a 3,5 tonnánál könnyebb járműveken – írta a Haon.hu. Az előírt téli gumi profilmélysége legalább négy milliméter, de a szabályoknak megfelelő négy évszakos gumi is elfogadható lehet.

Kétmilliós bírságot kockáztat, aki téli gumi nélkül lépi át a határt.

Fotó: ADAC

Téli gumi nélkül indul külföldre? Akár kétmillió forintja is bánhatja

Romániában nem meghatározott időszakhoz, hanem az út állapotához kötődik a kötelezettség: havas vagy jeges úton téli gumit kell használni.

A mulasztásért akár 4325 lejes, közel 300 ezer forintos bírság járhat, és a hatóság a forgalmi engedélyt is visszatarthatja.

Szlovákiában ugyancsak összefüggő hó- vagy jégréteg esetén kötelező mind a négy keréken legalább négymilliméteres profilmélységű abroncsot használni. A szabály megszegéséért 60 eurós büntetést szabhatnak ki. Szerbiában november 1. és április 1. között, indokolt időjárási körülmények esetén szükséges a téli gumi.

Magyarországon továbbra sem általánosan kötelező a téli abroncs. Bizonyos útszakaszokon azonban elrendelhetik a hólánc használatát, ilyenkor legalább a hajtott tengely kerekeire fel kell szerelni azt.