Közeledik a halottak napja, mutatjuk, mennyibe kerülnek idén a temetői virágok és mécsesek

Halottak napja közeledtével sokan indulnak el, hogy virággal, koszorúval és mécsesekkel róják le kegyeletüket elhunyt szeretteik előtt. Idén a tavalyi árakhoz képest nem jelentkezett kiugró áremelkedés, ha igazán mutatós díszeket szeretnénk.

A temetőket tömegek keresik fel a héten Fotó: Origo

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy vajon az ár garancia a méltó megemlékezésre, vagy egy szerényebb virág is elegendő? Bár a LED-mécsesek kétségtelenül tartósabbak és biztonságosabbak, mint hagyományos társaik, az áruk sokakat elborzaszthat. Miközben egy valódi, teamécses már 30-50 forintért is beszerezhető, egy hasonló jellegű, kis méretű, hengeres műanyag LED-lámpácskáért már 600 forintot is elkérnek a kereskedők. A közepes, elemes mécsesek ára 700-1800 forint között változik. Már léteznek napelemes változatok is, de azok akár 3500 forintba is kerülhetnek. Ezek napközben a beépített napelemmel töltődnek fel, így elemcsere nélkül világítanak éjszaka. A nagyobb méretű, kereszt, angyal vagy házi/lámpás formájú kegyeleti díszek beépített LED-del már 9000 forintba kerülnek.

Egy díszmécses 10 ezer forintba is kerülhet Fotó: Origo

Mennyit kérnek el a virágért a temetőkben?

A virágkínálat idén is bőséges a temetői virágboltokban. A krizantémtól a liliomig, a színes gerberáktól a tartós szárazvirágokig. De mennyibe kerül egy mutatósabb összeállítás?

Egy nagyobb, vegyes virágokból álló koszorúért mélyen a pénztárcánkba kell nyúlni, az ára ugyanis 10 ezer forint. Népszerűek a színes darabok, melyeket kaspóban, körülbelül 3000 forintért vásárolhatunk meg.

A krizantém viszonylag olcsó Fotó: Origo

A kisebb, cserepes krizantémok már 1100 forinttól elérhetőek, míg a nagyobb bokrok 3800 forintba is kerülhetnek.

Az örök klasszikus, az árvácska mindössze 500 forintért beszerezhető.

Természetesen vannak vágott krizantémok is 3000 forintért.

Az árvácska ára a legkedvezőbb Fotó: Origo

Ha egy nagyobb koszorút és egy drágább gyertyát választunk, az összköltség könnyen elérheti a 20 000 forintot is. De vajon ez az összeg mutatja meg igazán a szeretetünket és tiszteletünket? Sokan vélik úgy, hogy a megemlékezésnek nem az árról kell szólnia. Egyetlen szál virág, egy egyszerű gyertya és a szívből jövő ima éppolyan értékes lehet, mint a legdrágább dísz.