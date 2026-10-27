Fontos változás jön a budapesti temetőkben: ezt minden látogatónak tudnia kell

A Budapesti Közművek temetkezési divíziójának tájékoztatása szerint a fővárosi temetők nyitvatartása október 30. és november 2. között egységesen reggel 7-től este 8 óráig tart.

Megváltozik a budapesti temetők nyitvatartása – behajtási tilalom is jön. Fotó: Cseh Gábor

A hosszabb rend az Új Köztemetőre, az Óbudai, a Budafoki, a Csepeli, a Kispesti, a Megyeri, a Pestszentlőrinci, a Farkasréti, a Cinkotai, a Pesterzsébeti és a Rákospalotai temetőre, valamint a közleményben felsorolt többi fővárosi sírkertre és urnatemetőre is vonatkozik.

Temetők nyitvatartása és behajtási tilalom

Október 31-től november 2-ig a fővárosi temetőkbe gépjárművel behajtani tilos. Kivételt jelent az Új Köztemető, ahová a forgalom és a telítettség függvényében október 31-én 7 órától november 2-án 20 óráig díjmentesen lehet behajtani.

Az Új Köztemetőben október 31-én és november 1-jén 8 és 17 óra között kisbusz segíti az idősek, valamint a távolabbi parcellákhoz érkezők közlekedését. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezőket szállító autók akkor hajthatnak be, ha ezt a gyalogosforgalom nagysága lehetővé teszi.

November 1-jén 16 órakor az Új Köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben közös mécsesgyújtást tartanak. Több sírkertben katolikus, evangélikus és ökumenikus megemlékezéseket is rendeznek.

A köztemetők ügyfélszolgálati irodái október 27. és november 1. között 7.30-tól 17 óráig fogadják az ügyfeleket. A Budapesti Közművek a várható torlódások miatt elsősorban a közösségi közlekedés használatát javasolja. A BKK sűrített járatokkal készül.