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termékvisszahívás

Veszélyes lehet ez az Aldiban kapható termék – visszahívást jelentettek be

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Az Aldi visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes típusait, mert a készülékek hálózati kábele megsérülhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat. A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják tovább, hanem vigyék vissza valamelyik Aldi-üzletbe.
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termékvisszahívásAldi Magyarországhajszárító

Termékvisszahívást jelentett be az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. egy Ambiano márkájú hajszárító miatt. A készülék hálózati kábele megsérülhet, emiatt áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn – tájékoztat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Termékvisszahívás indult az Ambiano hajszárító egyes darabjai miatt
Termékvisszahívás indult az Ambiano hajszárító egyes darabjai miatt
Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság / Illusztráció

Ezeket az Ambiano hajszárítókat érinti a termékvisszahívás

A visszahívással érintett termékek adatai:

  • Termék megnevezése: hajszárító
  • Márka: Ambiano
  • Cikkszámok: 647388, 849855
  • Vonalkódok: 4061462598500, 4061462598517, 4061462598876
  • Gyártó: ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH

Blokk nélkül is visszafizetik a vételárat

A vállalat a termék vételárát akkor is visszatéríti, ha a vásárló már nem rendelkezik a vásárlást igazoló blokkal.

Az Aldi azt javasolja a vásárlóknak, hogy az érintett hajszárítókat ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.

 

 

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