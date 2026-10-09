Veszélyes lehet ez az Aldiban kapható termék – visszahívást jelentettek be

Az Aldi visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes típusait, mert a készülékek hálózati kábele megsérülhet, ami áramütést vagy tüzet okozhat. A vállalat arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne használják tovább, hanem vigyék vissza valamelyik Aldi-üzletbe.
Termékvisszahívást jelentett be az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. egy Ambiano márkájú hajszárító miatt. A készülék hálózati kábele megsérülhet, emiatt áramütés vagy tűz veszélye állhat fenn – tájékoztat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Ezeket az Ambiano hajszárítókat érinti a termékvisszahívás
A visszahívással érintett termékek adatai:
- Termék megnevezése: hajszárító
- Márka: Ambiano
- Cikkszámok: 647388, 849855
- Vonalkódok: 4061462598500, 4061462598517, 4061462598876
- Gyártó: ASCE – ALDI SÜD Group Supply Chain Entity GmbH
Blokk nélkül is visszafizetik a vételárat
A vállalat a termék vételárát akkor is visszatéríti, ha a vásárló már nem rendelkezik a vásárlást igazoló blokkal.
Az Aldi azt javasolja a vásárlóknak, hogy az érintett hajszárítókat ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.
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