Veszélyes lehet ez az Aldiban kapható termék – visszahívást jelentettek be

Blokk nélkül is visszafizetik a vételárat

A vállalat a termék vételárát akkor is visszatéríti, ha a vásárló már nem rendelkezik a vásárlást igazoló blokkal.

Az Aldi azt javasolja a vásárlóknak, hogy az érintett hajszárítókat ne használják tovább, hanem vigyék vissza a legközelebbi üzletbe.