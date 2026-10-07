Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Folyamatosan csörög Putyin telefonja, sorra hívják a világ vezetői

termékvisszahívás

Azonnal el kell venni a gyerektől, ha ilyen játék van otthon – súlyos veszélyre figyelmeztetnek

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Súlyos veszély miatt rendeltek el termékvisszahívást egy Magyarországon is elérhető mágneses társasjátéknál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
termékvisszahívásjátékmágnes

Súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt termékvisszahívás indult egy mágneses társasjáték esetében – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékkel kapcsolatos figyelmeztetés az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében is megjelent.

A termékvisszahívás Magyarországot is érintheti
A termékvisszahívás Magyarországot is érintheti
Fotó:  Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet, vagyis a veszélyesnek minősített játék hazánkban is elérhető lehetett. Az NKFH ezért arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy ne használják tovább a terméket.

A termékvisszahívás a következő társasjátékot érinti:

  • Termék neve: MAGNETIC – BLACK STONES (mágneses társasjáték)
  • Márka: magnetic
  • Modellszám: 8888
  • Online forgalmazó: Cosme International V.O.F.
  • Forgalmazó országa: Hollandia

A megengedettnél akár tizenötször erősebbek lehetnek a mágnesek

A hatóság tájékoztatása szerint a játékban található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél tizennégy-tizenötször erősebbek.

Lenyelésük különösen veszélyes lehet. Több mágnes a bélfalon keresztül egymást vonzhatja, ami bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt is okozhat. Kis méretük miatt emellett fulladásveszélyt is jelenthetnek.

Az NKFH arra kéri azokat, akik az érintett internetes áruházból vásároltak a termékből, hogy azonnal vegyék el azt a gyermekektől, és ne használják tovább.

A vételár visszatérítésével kapcsolatban a vásárlóknak a holland online forgalmazó weboldalán érdemes tájékozódniuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!