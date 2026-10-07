Azonnal el kell venni a gyerektől, ha ilyen játék van otthon – súlyos veszélyre figyelmeztetnek

Súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt termékvisszahívás indult egy mágneses társasjáték esetében – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A termékkel kapcsolatos figyelmeztetés az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében is megjelent.
Az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása szerint Magyarország is érintett lehet, vagyis a veszélyesnek minősített játék hazánkban is elérhető lehetett. Az NKFH ezért arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy ne használják tovább a terméket.
A termékvisszahívás a következő társasjátékot érinti:
- Termék neve: MAGNETIC – BLACK STONES (mágneses társasjáték)
- Márka: magnetic
- Modellszám: 8888
- Online forgalmazó: Cosme International V.O.F.
- Forgalmazó országa: Hollandia
A megengedettnél akár tizenötször erősebbek lehetnek a mágnesek
A hatóság tájékoztatása szerint a játékban található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél tizennégy-tizenötször erősebbek.
Lenyelésük különösen veszélyes lehet. Több mágnes a bélfalon keresztül egymást vonzhatja, ami bélcsavarodást, bélelhalást vagy bélperforációt is okozhat. Kis méretük miatt emellett fulladásveszélyt is jelenthetnek.
Az NKFH arra kéri azokat, akik az érintett internetes áruházból vásároltak a termékből, hogy azonnal vegyék el azt a gyermekektől, és ne használják tovább.
A vételár visszatérítésével kapcsolatban a vásárlóknak a holland online forgalmazó weboldalán érdemes tájékozódniuk.