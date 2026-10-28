Hazánkban is elérhető a veszélyes játék: fulladást is okozhat

Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH): ekkor súlyos fulladásveszély miatt hívtak vissza egy műanyag Stitch játékfigurát az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került. A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, azaz hazánkban is elérhető.

Termékvisszahívás: fulladást okozhat ez a játék / Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Termékvisszahívás: fulladást okozhat ez a játék

Termék megnevezése: plastic toy Stitch / Műanyag Stitch játékfigura

• Gyártási tétel (Batch number): 6595268598

• Értékesítési hely: Online piactér (Temu)

• EU-s importőr: Ludson Sarl (Párizs, Franciaország)

• Csomagolás leírása: Átlátszó műanyag zacskó. Maga a termék a Lilo és Stitch című mese Stitch karakterét mintázó kék színű műanyag figura.

Visszahívás oka: Súlyos fulladásveszély. A játék mechanikai ellenőrzése és tesztelése során a figura egyik füle könnyen levált. Ez a leváló kisméretű alkatrész teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a kisgyermekek játék közben a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a belső légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet.

Az NKFH azt kéri, amennyiben valaki a fenti leírásnak megfelelő Stitch figurát az online felületről megrendelte, a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegye el a gyermekektől, és ne engedje, hogy tovább játsszanak vele! A termék visszavételével és a vételár rendezésével kapcsolatban pedig a forgalmazóval kell felvenni a kapcsolatot.

A közelmúltban egyébként két másik termék miatt is visszahívást rendeltek el fulladásveszély miatt: az egyik esetben egy, a Temu online piactéren is forgalmazott bébi játszószőnyeget és labdamedencét hívtak vissza, míg a másiknál súlyos fulladás- és belső sérülésveszély miatt indult termékvisszahívás egy mágneses társasjáték esetében.