Thomas Anders három teltházas Budapest Park után az MVM Dome-ba érkezik (x)

Fotó: Famous Management

Három teltházas Budapest Park-koncert után eddigi legnagyobb budapesti show-jára készül Thomas Anders. A Modern Talking legendás hangja 2026. november 14-én a LIVE – WORLD TOUR keretében először ad önálló, egész estés koncertet az MVM Dome-ban. A magyar rajongókat a legnagyobb Modern Talking-slágerek és egy nagyszabású, világszínvonalú, fergeteges show várja.

Thomas Anders és a magyar közönség kapcsolata már számos emlékezetes koncertet hozott. A három teltházas Budapest Park-fellépés után novemberben újabb fejezet kezdődik: a Modern Talking összetéveszthetetlen hangja ezúttal az MVM Dome színpadáról énekelteti meg a rajongókat.

A korábbi koncertek sikere után az énekes most először érkezik önálló, egész estés produkcióval az arénába. A november 14-i fellépés egyben eddigi legnagyobb budapesti show-ja lesz, amely méltó keretet ad a több mint négy évtizedes életműnek és a Modern Talking örökségének.

Újra felcsendülnek a Modern Talking legnagyobb világslágerei

November 14-én az MVM Dome-ban egymást követik majd a Modern Talking legnagyobb világslágerei: felcsendül a „Cheri Cheri Lady”, a „Brother Louie”, az „Atlantis Is Calling” és természetesen a „You're My Heart, You're My Soul”. Ezek a dalok sokaknak az első bulikat, egy régi szerelmet vagy a barátokkal átélt estéket idézik fel, élőben pedig több ezer ember közös élményévé válnak. A szervezők monumentális színpaddal, látványos fényekkel, vizuális effektekkel és világszínvonalú hangzással készülnek, hogy az ismerős slágerek egy nagyszabású arénaprodukció részeként szólaljanak meg.

Fotó: Famous Management

Már több mint 7000 jegy gazdára talált

A három teltházas Budapest Park-koncert után az MVM Dome-beli fellépést is hatalmas érdeklődés kíséri. November 14-én azok is újra átélhetik kedvenc dalaikat, akik a korábbi koncerteken már ott voltak, és azok is csatlakozhatnak, akik most hallják először élőben Thomas Anderst.

Egy este. Egy ikon. Egy aréna. Egyetlen alkalom. Egyszeri élmény.

A hatalmas érdeklődést jól mutatja, hogy már több mint 7000 jegy gazdára talált! Ne maradj le!

Jegyek 14.999 Ft-tól elérhetők a https://famousmanagement.funcode.hu/events/118230 oldalon.