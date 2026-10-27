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tisza tó

Aggasztó hírek érkeztek egy magyar tóról: rendkívüli intézkedés jöhet

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Az extrém szárazság miatt már augusztus végére kialakult a téli vízszint a Tisza-tóban. A bizonytalan csapadékhelyzet miatt a szakemberek minden érkező többletvizet igyekeznek visszatartani, szükség esetén pedig a megszokottnál magasabb téli vízszintet is fenntarthatnak.
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tisza tókötivizigvízszint

A Tisza-tó téli üzemeltetéséről október 22-én tartott egyeztetést a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) a tározó hasznosításában érintettek részvételével.

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Az aszály átírhatja a Tisza-tó téli üzemeltetését. Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

A megbeszélésen elhangzott: az elmúlt időszak rendkívül csapadékszegény és aszályos volt, ezért a tározó vízszintje már augusztus 28-án elérte a télre jellemző értéket. Mivel a következő időszak csapadékviszonyai is bizonytalanok, a vízügyi igazgatóság az érkező többletvizek megtartására készül.

Magasabb téli vízszint is lehet a Tisza-tóban

Szükség esetén rendkívüli üzemállapotot rendelhetnek el, és az üzemeltetési szabályzatban meghatározottnál magasabb téli vízszintet tarthatnak fenn. 

A KÖTIVIZIG szerint ennek során a jegesedés lehetséges hatásait is figyelembe kell venni, hogy ne károsodjon a tározó területe, és tavasszal biztonságosan elvégezhessék a feltöltést.

A téli vízszint kialakításának ütemét egy esetleges árhullám is befolyásolhatja.

A közlés időpontjában a Tisza-tó vízállása a Kisköre-felső vízmércén 634 centiméter volt. A tóban, valamint a Kisköre és Tiszalök közötti folyószakaszon megközelítőleg 138,7 millió köbméter vizet tároltak, amelyből 25,2 millió köbméter számított hasznosítható vízkészletnek.

 

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