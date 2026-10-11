Mérgező dísztökök kerülhetnek az asztalra: így különböztetheted meg őket a sütőtöktől!

A sütőtökök és a dísztökök között nemcsak a külsejükben, hanem a fogyaszthatóságukban is jelentős különbség van. A dísztököket dekorációs célra termesztik, és nem szabad megenni őket – még akkor sem, ha első pillantásra hasonlítanak az ehető fajtákra.

A dísztökök, így a hatalmas, narancssárga halloween tökök sem ehetőek! - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A probléma hátterében a kukurbitacin nevű vegyület áll.

Ez a keserű anyag a tökfélék egyes változataiban fordulhat elő, és elfogyasztva komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhat.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért rendszeresen figyelmeztet a dísztökök fogyasztásának veszélyeire.

A nagy, narancssárga halloween-tökök is könnyen megtéveszthetik a vásárlókat. Ezeket gyakran faragáshoz és őszi dekorációhoz használják, emberi fogyasztásra azonban nem alkalmasak. Húsuk íztelen és rágós, takarmányozásra viszont felhasználhatók.

A kicsi, színes tökök a gyerekekre és a háziállatokra is veszélyesek lehetnek

Az apró, rücskös, tarka vagy különleges formájú dísztökök népszerű őszi dekorációk. Éppen a méretük és a színes külsejük miatt azonban a kisgyerekek könnyen játéknak nézhetik őket, ezért fontos, hogy ne férjenek hozzájuk felügyelet nélkül.

A dísztököket a háziállatoktól is érdemes távol tartani, hiszen a kutyák és a macskák számára is veszélyt jelenthetnek.

A legbiztonságosabb, ha ezeket a terméseket kizárólag díszítésre használjuk, és nem engedjük, hogy bárki megkóstolja őket – írja a ZAOL.

Az apró, rücskös, tarka vagy különleges formájú dísztökök népszerű őszi dekorációk, de nem ehetőek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Ezeket a sütőtökfajtákat nyugodtan használhatod főzéshez

Az ehető sütőtökök között több jól felismerhető fajta is található:

A nagydobosi sütőtök például hagyományos magyar változat, amelyet nagy mérete és szürkéskék héja különböztet meg. Sütve különösen népszerű.

A kanadai sütőtököt sonkatök néven is ismerik. Hosszúkás, körte alakú, húsa narancssárga és édes, ezért krémlevesekhez és főzelékekhez is jó választás.

A gömbölyded Hokkaido tök szintén ehető, élénk narancssárga hússal. Előnye, hogy a héját sem feltétlenül kell eltávolítani a főzés előtt. Készülhet belőle krémleves vagy rizottó, de meg is tölthető például darált hússal, gombával, rizzsel és sajttal.

Fontos azonban, hogy a tök külseje önmagában nem mindig elegendő a biztonságos azonosításhoz.

Ha nem vagy biztos abban, hogy étkezési célra termesztett fajtáról van szó, ne használd fel az ételben!