Mérgező dísztökök kerülhetnek az asztalra: így különböztetheted meg őket a sütőtöktől!

A sütőtökök és a dísztökök között nemcsak a külsejükben, hanem a fogyaszthatóságukban is jelentős különbség van. A dísztököket dekorációs célra termesztik, és nem szabad megenni őket – még akkor sem, ha első pillantásra hasonlítanak az ehető fajtákra.
A probléma hátterében a kukurbitacin nevű vegyület áll.
Ez a keserű anyag a tökfélék egyes változataiban fordulhat elő, és elfogyasztva komoly emésztőrendszeri panaszokat okozhat.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért rendszeresen figyelmeztet a dísztökök fogyasztásának veszélyeire.
- A nagy, narancssárga halloween-tökök is könnyen megtéveszthetik a vásárlókat. Ezeket gyakran faragáshoz és őszi dekorációhoz használják, emberi fogyasztásra azonban nem alkalmasak. Húsuk íztelen és rágós, takarmányozásra viszont felhasználhatók.
- A kicsi, színes tökök a gyerekekre és a háziállatokra is veszélyesek lehetnek
- Az apró, rücskös, tarka vagy különleges formájú dísztökök népszerű őszi dekorációk. Éppen a méretük és a színes külsejük miatt azonban a kisgyerekek könnyen játéknak nézhetik őket, ezért fontos, hogy ne férjenek hozzájuk felügyelet nélkül.
A dísztököket a háziállatoktól is érdemes távol tartani, hiszen a kutyák és a macskák számára is veszélyt jelenthetnek.
A legbiztonságosabb, ha ezeket a terméseket kizárólag díszítésre használjuk, és nem engedjük, hogy bárki megkóstolja őket – írja a ZAOL.
Ezeket a sütőtökfajtákat nyugodtan használhatod főzéshez
Az ehető sütőtökök között több jól felismerhető fajta is található:
- A nagydobosi sütőtök például hagyományos magyar változat, amelyet nagy mérete és szürkéskék héja különböztet meg. Sütve különösen népszerű.
- A kanadai sütőtököt sonkatök néven is ismerik. Hosszúkás, körte alakú, húsa narancssárga és édes, ezért krémlevesekhez és főzelékekhez is jó választás.
- A gömbölyded Hokkaido tök szintén ehető, élénk narancssárga hússal. Előnye, hogy a héját sem feltétlenül kell eltávolítani a főzés előtt. Készülhet belőle krémleves vagy rizottó, de meg is tölthető például darált hússal, gombával, rizzsel és sajttal.
Fontos azonban, hogy a tök külseje önmagában nem mindig elegendő a biztonságos azonosításhoz.
Ha nem vagy biztos abban, hogy étkezési célra termesztett fajtáról van szó, ne használd fel az ételben!
A főzés sem teszi ártalmatlanná a mérgező tököt
A kukurbitacin különösen veszélyes tulajdonsága, hogy hőstabil vegyület: a sütés, főzés és párolás sem semmisíti meg megbízhatóan. Vagyis a mérgező tökből készített étel hőkezelés után is veszélyes maradhat.
Ezért különösen fontos odafigyelni az ízre: ha tökből készült étel készítése vagy kóstolása közben akár enyhén keserű ízt érzel, az ételt azonnal köpd ki, a maradékot pedig dobd ki!
Ne próbáld további főzéssel vagy fűszerezéssel elfedni a keserűséget!
A legfontosabb szabály egyszerű: a dísztök maradjon dekoráció, étkezéshez pedig kizárólag biztosan ehető sütőtökfajtát használj.
Gigantikus tökök lepték el a német várost – a győztes közel egy tonnát nyomott
Nem mindennapi versenyt rendeztek október 4-én a németországi Ludwigsburgban, ahol az ország minden részéről érkeztek töktermesztők méretes terméseikkel. A győztes óriástök 986 kilogrammot nyomott, és akkora volt, hogy emelőgéppel kellett a mérleghez szállítani.