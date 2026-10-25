Mítosz vagy valóság? Íme, a betiltott 1956-os tokaji aszú legendája

Ezelőtt 20 évvel, az 1956-os forradalom évfordulóján egy érdekes sztori bukkant fel: ekkor egy ismert történész azt állította, „a XX. század egyik legjobb aszútermését 1957-esnek hazudták, mert nem merték bevallani, hogy 1956-ban még az aszú évjárat is párját ritkító volt. (…) Mire a kiugró minőségű aszú erejét és hatalmát, kiválóságát megmutatta, addigra már évjáratát is meghazudtolták és 1957-es évjáratnak kezdték hívni.” A legenda szerint tehát az 1956-os szüretből származó, kiváló minőségű tokaji aszút 1957-es évszámmal hozták forgalomba. A Gasztrorégész blognak több hónapos archívumi kutatás és több idős tokaji borász megkérdezésének segítségével sikerült rekonstruálnia a történet talán legvalószínűbb verzióját.

Az 1956-os tokaji aszúról: mítosz vagy valóság? / Fotó: gasztroregesz.hu

Az 1956-os tokaji aszú legendája: mítosz vagy valóság?

1956. október 23-án, amikor kitört a forradalom, Tokajban már zajlott a szüret és valóban remek alapanyag került az akkorra már államosított pincékbe. Olyannyira, hogy ezek a borok már egy évvel később, vagyis szinte csecsemőkorukban taroltak a borversenyeken. Többek között az 1956-os aszú is, erről pedig országos elérésű, nyilvános sajtótermékek is beszámoltak.

A borversenyek eredménye alapján betiltásnak nem volt nyoma 1958-ban sem. Előbb augusztusban az országos borversenyen, majd kicsivel később a budapesti nemzetközi borversenyen részesült elismerésben ismét egy 1956-os 5 és 6 puttonyos aszú. Utóbbi megmérettetésen szintén aranyérmet kapott egy 3 puttonyos 1956-os aszú. Ugyanebben az évben a Magyar Ifjúság lap újságírója karácsony előtt megkérdezte a Borforgalmi Igazgatóságot, mivel koccintsanak a magyarok az ünnepekre. A közvetlenül az Élelmezésügyi Minisztérium alá tartozó, minden borral kapcsolatos ügyben illetékes központi szerv munkatársa kifejezetten reklámozta a szóban forgó bort:

Az idei borvásár »csemegéje« az 1956-os tokaji aszú és tokaji szamorodni.

Ez így zajlott tovább egészen 1963-ig, amikor viszont az 1956-os aszú egyik pillanatról a másikra eltűnt a borversenyek éremmel jutalmazott tételei közül. Mivel egy remek évjáratról van szó. nem életszerű, hogy bár ezeket a borokat elindították a versenyeken, ott semmilyen elismerésben nem részesültek. Minden bizonnyal nem indulhattak többet.