Szigorítás jön a tranzitforgalomban, több vasi határátkelőnél is korlátozás jön

A tranzitforgalom számára három kijelölt útvonalat határoztak meg: északon az A4-es autópályát, középen a B61a főutat, délen pedig az S7-es gyorsforgalmi utat. A cél, hogy a nemzetközi teherforgalom ne terhelje a településeken áthaladó és az alsóbbrendű úthálózatot.

Szigorítás jön a tranzitforgalomban - Illusztráció

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Tranzitforgalom: több vasi határátkelőt is érint a korlátozás

A 84-es, a 861-es és a 89-es főutakhoz kapcsolódó Sopron–Klingenbach, Kópháza–Deutschkreutz és Bucsu–Schachendorf határátkelőknél 3,5 tonnás súlykorlátozást vezetnek be – írja a VAOL.

Kivételt jelentenek azok a szállítmányozók, amelyeknek burgenlandi fel- vagy lerakóhelyük van.

A kijelölt útvonalakhoz kapcsolódik a Hegyeshalom–Nickelsdorf, a Kőszeg–Rattersdorf és a Rábafüzes–Heiligenkreuz határátkelő is. Burgenlandban emellett fokozzák az ellenőrzéseket, a szabályszegőkkel szemben pedig szankciókra is számítani lehet.