Bajba került egy nő a Mátyás-hegyi-barlangban, mentőakció indult

Vasárnap 11 óra 59 perckor érkezett segélykérés a Magyar Barlangi Mentőszolgálathoz. A túrázó egy úgynevezett overálos túrán vett részt, amikor a barlang BETE-átlépő nevű szakaszánál megsérült.

A föld alatt tették helyre a túrázó kificamodott vállát. Fotó: Pixabay

Szűkületeken és aknákon át mentették a sérült túrázót Budapesten

A mentőszolgálat orvoscsoportja vállficamot állapított meg. Ultrahangvizsgálat és erős fájdalomcsillapítás után még a barlangban visszahelyezték a kificamodott vállízületet, majd rögzítették a sérült végtagot.

A nőt speciális barlangi hordágyon kezdték a felszínre szállítani. A szűkületekkel és aknákkal tagolt útvonalon több helyen kötél- és biztosítópályákat kellett kiépíteniük a mentőknek.

A túrázó másfél órás szállítás után, 15 óra 45 perckor érte el a felszínt. Innen az Országos Mentőszolgálat további vizsgálatokra a Honvédkórházba vitte.

A mentőakcióban a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 28 önkéntese vett részt.