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tűz

Háztűzben meghalt egy idős nő Kisújszálláson

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Tragikus tűzeset történt pénteken Kisújszálláson, ahol egy családi házban keletkezett lángok miatt életét vesztette egy idős nő. A tűz a hálószobában kezdődött, a tűzoltók pedig a megégett ágy közelében egy hősugárzó maradványait találták meg.
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tűztűzoltóhalálos tűz

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt közölte, a tűz egy Híd utcai családi házban ütött ki, a hálószobájában égett az ágy. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

tűzoltóautó, illusztráció
Háztűzben halt meg egy idős nő - Illusztráció
Fotó: Csudai Sándor - Origo

A házban a tűzoltók egy idős nőt találtak, akit kivittek az épületből, de a belélegzett füst miatt a helyszínen meghalt.

A tűzoltók a megégett ágyhoz közel egy hősugárzó maradványaira bukkantak, így nem zárható ki, hogy az okozta a tüzet.

Robbanás rázott meg egy házat Fejér megyében, tűz is keletkezett

Gázpalackcsere közben robbant be a gáz egy lakóházban a Fejér vármegyei Vajtán kedden, a baleset után tűz is keletkezett az épületben. A gázrobbanás helyszínére a tűzoltók mellett mentőhelikopter is érkezett, a lángokat a sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el.

 

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