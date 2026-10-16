Háztűzben meghalt egy idős nő Kisújszálláson

Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt közölte, a tűz egy Híd utcai családi házban ütött ki, a hálószobájában égett az ágy. A kisújszállási önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Háztűzben halt meg egy idős nő - Illusztráció

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A házban a tűzoltók egy idős nőt találtak, akit kivittek az épületből, de a belélegzett füst miatt a helyszínen meghalt.

A tűzoltók a megégett ágyhoz közel egy hősugárzó maradványaira bukkantak, így nem zárható ki, hogy az okozta a tüzet.

Robbanás rázott meg egy házat Fejér megyében, tűz is keletkezett

Gázpalackcsere közben robbant be a gáz egy lakóházban a Fejér vármegyei Vajtán kedden, a baleset után tűz is keletkezett az épületben. A gázrobbanás helyszínére a tűzoltók mellett mentőhelikopter is érkezett, a lángokat a sárbogárdi hivatásos tűzoltók oltották el.