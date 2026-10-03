Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan a „Lex Kubatov" első áldozata, 27 év után távozik a magyar sportvezető

Rendkívüli

Sokan nem is tudják, hogy tilos: félmilliós bírság jár érte, ha az erdőben ezt teszed!

bírság

Sokan nem is tudják, hogy tilos: félmilliós bírság jár érte, ha az erdőben ezt teszed!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly összegbe kerülhet, ha az erdőben járva nem tartjuk be a szabályokat. Sokan nem is tudják, hogy a tűzifagyűjtés is szabályozva van, méghozzá nem is akárhogy!
Link másolása
Vágólapra másolva!
bírságerdőtűzifa

Félmillió forint: ekkora bírságot kockáztatunk, ha az erdőben járva nem tartjuk be a tűzifagyűjtés szabályait. Ugyan most még kellemes, nyárias az idő, hamarosan azonban téliesre fordulhat, és megkezdődik a fűtési szezon. Sokan hiszik azt, hogy nyugodtan kimehetnek az erdőbe, gyűjteni maguknak egy kis fát. Ez azonban hatalmas tévedés: a tűzifa begyűjtése még magánszemélyek számára is szigorú erdészeti szabályokhoz van kötve. A szabályozás célja a természet megóvása, az erdő ökoszisztémájának fenntartása.

Hatalmas hibát követünk el, ha az erdőben járva hirtelen úgy döntünk: hazaviszünk némi fát fűteni vagy egy adag mohát. A tűzifagyűjtés ugyanis szigorú szabályokhoz kötött, a megszegésük pedig komoly bírsággal jár
Hatalmas hibát követünk el, ha az erdőben járva hirtelen úgy döntünk: hazaviszünk némi fát fűteni vagy egy adag mohát. A tűzifagyűjtés ugyanis szigorú szabályokhoz kötött, a megszegésük pedig komoly bírsággal jár
Fotó: Unsplash

Félmilliós bírság is járhat a tűzifagyűjtésért: még mohát sem szabad szedni

Kezdjük a legfontosabbal! Mi tilos:

  • Élő fáról vagy cserjéről ágat, gallyat vagy díszítő lombot levágni, valamint mohát gyűjteni tilos.
  • Álló fát kidönteni szigorúan tilos, csupán földön fekvő, jellemzően a korábbi ipari fakitermelés után visszamaradt gallyakat és fadarabokat szabad összeszedni.
  • Ráadásul bizonyos esetekben ezekből a földön fekvő darabokból is kell hagyni, a korhadó, úgynevezett holtfa ugyanis elengedhetetlen az erdő egészséges működéséhez és mikrovilágához.

Hogyan lehet legálisan gyűjteni tűzifát?

  • Csakis az illetékes erdészet által kiállított, névre és meghatározott időszakra kiállított engedély birtokában indulhatunk el gyűjteni. 
  • A begyűjtött faanyagot ezt követően az erdész ellenőrzi.

A begyűjtött tűzifa árát az egyes erdészetek saját hatáskörben határozzák meg – emeli ki a Dívány oldala.

Ha megszegjük a szabályokat – akár engedély nélküli gyűjtéssel, akár mondjuk moha begyűjtésével –, akkor 50.000 és 500.000 forint közötti erdővédelmi bírságot kaphatunk.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!