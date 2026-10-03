Sokan nem is tudják, hogy tilos: félmilliós bírság jár érte, ha az erdőben ezt teszed!

Félmillió forint: ekkora bírságot kockáztatunk, ha az erdőben járva nem tartjuk be a tűzifagyűjtés szabályait. Ugyan most még kellemes, nyárias az idő, hamarosan azonban téliesre fordulhat, és megkezdődik a fűtési szezon. Sokan hiszik azt, hogy nyugodtan kimehetnek az erdőbe, gyűjteni maguknak egy kis fát. Ez azonban hatalmas tévedés: a tűzifa begyűjtése még magánszemélyek számára is szigorú erdészeti szabályokhoz van kötve. A szabályozás célja a természet megóvása, az erdő ökoszisztémájának fenntartása.

Hatalmas hibát követünk el, ha az erdőben járva hirtelen úgy döntünk: hazaviszünk némi fát fűteni vagy egy adag mohát. A tűzifagyűjtés ugyanis szigorú szabályokhoz kötött, a megszegésük pedig komoly bírsággal jár

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Félmilliós bírság is járhat a tűzifagyűjtésért: még mohát sem szabad szedni

Kezdjük a legfontosabbal! Mi tilos:

Élő fáról vagy cserjéről ágat, gallyat vagy díszítő lombot levágni, valamint mohát gyűjteni tilos.

Álló fát kidönteni szigorúan tilos, csupán földön fekvő, jellemzően a korábbi ipari fakitermelés után visszamaradt gallyakat és fadarabokat szabad összeszedni.

Ráadásul bizonyos esetekben ezekből a földön fekvő darabokból is kell hagyni, a korhadó, úgynevezett holtfa ugyanis elengedhetetlen az erdő egészséges működéséhez és mikrovilágához.

Hogyan lehet legálisan gyűjteni tűzifát?

Csakis az illetékes erdészet által kiállított, névre és meghatározott időszakra kiállított engedély birtokában indulhatunk el gyűjteni.

A begyűjtött faanyagot ezt követően az erdész ellenőrzi.

A begyűjtött tűzifa árát az egyes erdészetek saját hatáskörben határozzák meg – emeli ki a Dívány oldala.

Ha megszegjük a szabályokat – akár engedély nélküli gyűjtéssel, akár mondjuk moha begyűjtésével –, akkor 50.000 és 500.000 forint közötti erdővédelmi bírságot kaphatunk.