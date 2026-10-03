Sokan nem is tudják, hogy tilos: félmilliós bírság jár érte, ha az erdőben ezt teszed!

Félmillió forint: ekkora bírságot kockáztatunk, ha az erdőben járva nem tartjuk be a tűzifagyűjtés szabályait. Ugyan most még kellemes, nyárias az idő, hamarosan azonban téliesre fordulhat, és megkezdődik a fűtési szezon. Sokan hiszik azt, hogy nyugodtan kimehetnek az erdőbe, gyűjteni maguknak egy kis fát. Ez azonban hatalmas tévedés: a tűzifa begyűjtése még magánszemélyek számára is szigorú erdészeti szabályokhoz van kötve. A szabályozás célja a természet megóvása, az erdő ökoszisztémájának fenntartása.
Félmilliós bírság is járhat a tűzifagyűjtésért: még mohát sem szabad szedni
Kezdjük a legfontosabbal! Mi tilos:
- Élő fáról vagy cserjéről ágat, gallyat vagy díszítő lombot levágni, valamint mohát gyűjteni tilos.
- Álló fát kidönteni szigorúan tilos, csupán földön fekvő, jellemzően a korábbi ipari fakitermelés után visszamaradt gallyakat és fadarabokat szabad összeszedni.
- Ráadásul bizonyos esetekben ezekből a földön fekvő darabokból is kell hagyni, a korhadó, úgynevezett holtfa ugyanis elengedhetetlen az erdő egészséges működéséhez és mikrovilágához.
Hogyan lehet legálisan gyűjteni tűzifát?
- Csakis az illetékes erdészet által kiállított, névre és meghatározott időszakra kiállított engedély birtokában indulhatunk el gyűjteni.
- A begyűjtött faanyagot ezt követően az erdész ellenőrzi.
A begyűjtött tűzifa árát az egyes erdészetek saját hatáskörben határozzák meg – emeli ki a Dívány oldala.
Ha megszegjük a szabályokat – akár engedély nélküli gyűjtéssel, akár mondjuk moha begyűjtésével –, akkor 50.000 és 500.000 forint közötti erdővédelmi bírságot kaphatunk.