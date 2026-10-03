UFO-t filmezhetett le egy magyar katonai pilóta Budapest felett – az amerikaiak szerint titkosították a jelentést

A történetről egy amerikai, földönkívüliekkel foglalkozó oldal számolt be. A pilóta személyazonossága nem ismert, és az UFO-észlelés valódiságát az elmúlt 25 évben sem sikerült igazolni.

Az UFO-észlelésről készült jelentés és a felvétel a beszámoló szerint a Honvédelmi Minisztériumhoz került, ahol titkosították az anyagokat

Fotó: Pixabay

A beszámoló szerint az eset 2001. szeptember 29-én történt, amikor egy magyar katonai repülőgép Budapest felett végzett felderítő repülést.

A pilóta állítása alapján a gép bal oldalán egy fényes, fémes, korong alakú objektumra lett figyelmes.

A katona elmondása szerint megpróbálta rögzíteni a látottakat a repülőgép fedélzeti eszközeivel, de nem üldözte a különös tárgyat, mert nem tudta tartani annak sebességét.

A történet szerint a felvétel egy képkockáját később mégis meg tudta mutatni, noha a teljes videó és a jelentés állítólag titkosítás alá került.

Az ügyet több, UFO-észlelésekkel foglalkozó amerikai internetes oldal is felkapta – írja a Blikk. A lap megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, hogy megtudja, valóban érkezett-e hozzájuk jelentés a 2001-es esetről, illetve őriznek-e ilyen dokumentumokat. A tárca válasza a cikk megjelenésekor még nem érkezett meg, a történet hitelességét tehát egyelőre nem támasztja alá hivatalos megerősítés.

Magyar UFO-akták is léteznek

Miskolci László UFO-kutató szerint a magyar katonai és állami iratok között korábban is szerepeltek azonosítatlan légi jelenségekről szóló beszámolók.

A kutató a több évtizedes dokumentumokat tartalmazó, úgynevezett Columbus-dosszié feltárásában is részt vett.

Az iratok között olyan jelentések is találhatók, amelyekben katonai pilóták azonosítatlan légi célokról számoltak be. Egyes dokumentumok hiányosak, más részeket kitakartak, ezért a történeti feljegyzések sem adnak minden esetben választ arra, hogy pontosan milyen jelenséget észleltek a katonák.

Rejtélyes objektum jelent meg a SpaceX élő adásában

A Starship újabb tesztrepülését élőben közvetítették, a felvételeken pedig sokan egy rejtélyes objektumot véltek felfedezni, így az UFO-találgatások és az összeesküvés-elméletek is azonnal beindultak.