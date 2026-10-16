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katasztrófavédelem

Szokatlan bemutatót tartottak a Keleti pályaudvarnál, rendőrök és katonák is részt vettek

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Különleges eseményt rendeztek pénteken a budapesti Keleti pályaudvar előtti téren. Az újraélesztés világnapja alkalmából mentők, rendőrök, tűzoltók és katonák közösen mutatták be az életmentés alapjait a járókelőknek.
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katasztrófavédelemkeleti pályaudvarújraélesztés világnapjaOrszágos Mentőszolgálatéletmentésrendőr

2026. október 16-án az újraélesztés fontosságára hívták fel a figyelmet egy látványos flashmobbal. A Keleti pályaudvar előtt tartott bemutatóhoz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói, rendőrök, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás, a polgárőrség, a honvédség és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is csatlakoztak – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Az újraélesztés világnapján rendőrök, katonák, tűzoltók és mentők tartottak flashmobot a Keleti pályaudvarnál, hogy felhívják a figyelmet az életmentésre.
Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
Fotó: Markovics Gábor

A rendezvény célja az volt, hogy megmutassák, az újraélesztés elsajátítása nem kizárólag az egészségügyi szakemberek számára fontos. Egy váratlan rosszullét esetén ugyanis a közelben tartózkodók gyors segítsége életet menthet.

Az újraélesztés világnapján az életmentés fontosságára figyelmeztettek

A katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy egy vészhelyzetben másodperceken is múlhat egy ember élete. Ezért különösen fontos, hogy a szemtanúk merjenek odalépni a bajba jutott emberhez, és ne féljenek segítséget nyújtani.

A képre kattintva galéria nyílik:

2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
2026.10.16 Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér
Galéria: Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob
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Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér

Az újraélesztés alapjai viszonylag gyorsan elsajátíthatók, akár oktatóanyagok segítségével is. Sürgős esetben a 112-es segélyhívószámon azonnal szakmai segítséget kérhetünk, és útmutatást kaphatunk a szükséges teendőkről.

Az október 16-i világnap célja, hogy minél többen felismerjék a gyors beavatkozás jelentőségét, és szükség esetén képesek legyenek megkezdeni az életmentést.

 

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