Szokatlan bemutatót tartottak a Keleti pályaudvarnál, rendőrök és katonák is részt vettek

2026. október 16-án az újraélesztés fontosságára hívták fel a figyelmet egy látványos flashmobbal. A Keleti pályaudvar előtt tartott bemutatóhoz a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói, rendőrök, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás, a polgárőrség, a honvédség és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is csatlakoztak – olvasható a Katasztrófavédelem oldalán.

Újraélesztés Világnapja alkalmából szervezett flashmob Keleti pályaudvar előtti tér

Fotó: Markovics Gábor

A rendezvény célja az volt, hogy megmutassák, az újraélesztés elsajátítása nem kizárólag az egészségügyi szakemberek számára fontos. Egy váratlan rosszullét esetén ugyanis a közelben tartózkodók gyors segítsége életet menthet.

Az újraélesztés világnapján az életmentés fontosságára figyelmeztettek

A katasztrófavédelem hangsúlyozta, hogy egy vészhelyzetben másodperceken is múlhat egy ember élete. Ezért különösen fontos, hogy a szemtanúk merjenek odalépni a bajba jutott emberhez, és ne féljenek segítséget nyújtani.

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