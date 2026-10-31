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vaddisznó

Hatalmas vadállat jelent meg egy budapesti játszótér közelében – félnek a lakók

1 órája
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Egy helyi lakó beszámolója szerint nagy termetű vaddisznó bukkant fel a Marina-parti kis játszótér közelében. A környéken élőket, különösen a gyermekkel vagy kutyával sétálókat fokozott óvatosságra intik.
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vaddisznómarina - partjátszótér

A Blikk azt írja, hogy a vaddisznó észlelésről péntek kora este számolt be valaki az egyik Marina-parti Facebook-csoportban. A bejegyzés szerzője arra kérte a lakókat, hogy az esti, sötétben történő séták során is legyenek körültekintők.

Vaddisznó (Sus scrofa)
Vaddisznó tartja rettegésben a Marina-part lakóit.
Fotó: SILAS STEIN / DPA

Hatalmas vaddisznó jelent meg egy budapesti játszótér közelében

A poszt szerint rendőrt hívtak, a diszpécser azonban azt közölte velük, hogy nem történik intézkedés. Az állítólagos észlelést hatósági közlemény egyelőre nem erősítette meg.

A figyelmeztetés elsősorban a Marina-parti kis játszótér környékére vonatkozik.

 

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