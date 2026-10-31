Hatalmas vadállat jelent meg egy budapesti játszótér közelében – félnek a lakók

A Blikk azt írja, hogy a vaddisznó észlelésről péntek kora este számolt be valaki az egyik Marina-parti Facebook-csoportban. A bejegyzés szerzője arra kérte a lakókat, hogy az esti, sötétben történő séták során is legyenek körültekintők.

Vaddisznó tartja rettegésben a Marina-part lakóit.

Fotó: SILAS STEIN / DPA

Hatalmas vaddisznó jelent meg egy budapesti játszótér közelében

A poszt szerint rendőrt hívtak, a diszpécser azonban azt közölte velük, hogy nem történik intézkedés. Az állítólagos észlelést hatósági közlemény egyelőre nem erősítette meg.

A figyelmeztetés elsősorban a Marina-parti kis játszótér környékére vonatkozik.