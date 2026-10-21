94 éves korában meghalt Vámos Magda, a magyar divatélet egyik meghatározó személyisége, aki több mint hét évtizeden át dolgozott a szakmában. Tervezőként, szakmai vezetőként és a divat népszerűsítőjeként is maradandót alkotott.

Vámos Magda - Fotó: Rózsavölgyi Gyöngyi/Wikimedia Commons

Vámos Magda nemzetközi elismerést szerzett a magyar divatnak

Vámos Magda 1932. június 24-én született Budapesten. Pályáját az ötvenes években kezdte a Ruhaipari Tervező Vállalatnál, és már fiatalon jelentős sikert ért el: az 1958-as brüsszeli világkiállításra tervezett estélyi ruhájával nagydíjat nyert.

1969-től a Debreceni Ruhagyár művészeti vezetőjeként dolgozott, majd 1974-ben visszatért a Magyar Divat Intézethez, ahol tervezési főosztályvezetőként, később művészeti vezetőként tevékenykedett.

Munkájával évtizedeken át hozzájárult a magyar divatkultúra fejlődéséhez - írja a Városi Kurir.

A fiatalabb generációknak is átadta tudását

1990-ben elhagyta a Magyar Divat Intézetet, de továbbra is aktív maradt: tervezett, tanított és szakmai kérdésekben is hallatta a hangját. 2003-ban a Magyar Divat Szövetség elnöke lett, később a szervezet örökös elnökeként tartották számon.

Munkásságát 1988-ban Eötvös Loránd-díjjal ismerték el.

Vámos Magda életműve a magyar divattörténet fontos része: olyan szakember távozott vele, aki hosszú pályafutása során nemcsak alkotott, hanem tudását is igyekezett továbbadni a következő generációknak.