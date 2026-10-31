Elkelt Varga Judit és Magyar Péter egykori balatoni otthona

Az ingatlan 2013-ban került Varga Judit és Magyar Péter közös tulajdonába, akik gyermekeikkel hosszabb időn át használták a házat. Válásuk után, a vagyonmegosztás során az épület a korábbi igazságügyi miniszteré lett.

Varga Judit megvált egykori családi otthonától.

Fotó: Horváth József György

Új gazdája van Varga Judit 299 millióért hirdetett balatoni házának

A tulajdoni lap szerint 2023 novemberében fogyasztói jelzálogszerződéshez kapcsolódó teher került az ingatlanra, amelyet 2026 szeptemberében töröltek. A házat idén nyáron kínálták eladásra, most pedig már az új tulajdonosok gondozzák a kertet és az épület előtti hatalmas fügefát.

Egy helybéli a Blikknek azt mondta, az új tulajdonosokat csak ritkán látják a településen, ezért egyelőre keveset tudnak róluk.

A mintegy kétezer négyzetméteres telken álló házban két, herendi mesterek által készített cserépkályha található. A hirdetés szerint a fűtés és a hűtés, a riasztó, a kapu, a kamerák és a napelemes rendszer is távolról vezérelhető. Az ingatlanban hőszivattyús padló- és falfűtés-hűtés, négy mellékhelyiség, két zuhanyzó és két kád is helyet kapott.