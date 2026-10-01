Három év után vége, mától több hivatalos elnevezés is megváltozik

Október 1-jétől megszűnik a vármegye mint hivatalos közigazgatási elnevezés Magyarországon, a területi közigazgatási egységeket ismét megyéknek nevezik. Ezzel párhuzamosan a főispán elnevezést is kivezetik, helyette ismét a kormánymegbízott titulust használják. A változásokról az Alaptörvény 17. módosítása rendelkezik.
A vármegye és a főispán elnevezést 2023-ban vezették be, így a mostani módosítással három év után térnek vissza a korábban használt megnevezésekhez.
Fokozatosan vezetik ki a vármegye elnevezést
Az átállás azonban nem jelenti azt, hogy október 1-jén minden dokumentumról, tábláról és felületről egyszerre eltűnik a korábbi megnevezés.
Az Alaptörvény módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a vármegye elnevezést az átmeneti időszakban továbbra is használják addig, amíg a megye elnevezésre történő áttérés a „felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.
Ennek megfelelően a korábbi feliratok és elnevezések cseréje fokozatosan történhet meg.
A NAV-nál is változnak az elnevezések
A változás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) területi szerveinek nevét is érinti. Október 1-jétől a vármegyei adó- és vámigazgatóságokat megyei adó- és vámigazgatóságoknak, röviden pedig megyei igazgatóságoknak nevezik.
A NAV ugyanakkor a dokumentumokban és a hivatali ügyintézésben nem azonnal tér át az új szóhasználatra. A papíralapú és elektronikus dokumentumokban, valamint a hivatalos ügyintézés során egységesen 2026. december 1-jétől használják majd a „megye” megnevezést.
A hivatal tájékoztatása szerint az érintett szervek névtábláit is fokozatosan cserélik le, az új táblák elkészülésének ütemében.