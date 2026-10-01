Három év után vége, mától több hivatalos elnevezés is megváltozik

Október 1-jétől megszűnik a vármegye mint hivatalos közigazgatási elnevezés Magyarországon, a területi közigazgatási egységeket ismét megyéknek nevezik. Ezzel párhuzamosan a főispán elnevezést is kivezetik, helyette ismét a kormánymegbízott titulust használják. A változásokról az Alaptörvény 17. módosítása rendelkezik.

Vármegye helyett október 1-jétől ismét a megye a hivatalos közigazgatási elnevezés Magyarországon

Fotó: Heves Megyei Hírlap/Tóth Balázs

A vármegye és a főispán elnevezést 2023-ban vezették be, így a mostani módosítással három év után térnek vissza a korábban használt megnevezésekhez.

Fokozatosan vezetik ki a vármegye elnevezést

Az átállás azonban nem jelenti azt, hogy október 1-jén minden dokumentumról, tábláról és felületről egyszerre eltűnik a korábbi megnevezés.

Az Alaptörvény módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a vármegye elnevezést az átmeneti időszakban továbbra is használják addig, amíg a megye elnevezésre történő áttérés a „felelős gazdálkodás elvei szerint meg nem valósítható”.

Ennek megfelelően a korábbi feliratok és elnevezések cseréje fokozatosan történhet meg.