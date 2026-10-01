Vasárnap estig felborul a vasúti közlekedés a felborult szerelvény miatt: több fővonalat is érint a változás

A Budapest Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentésének megkezdése miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba és a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen fővonalon csütörtökön 18 órától jelentősen változik a közlekedési rend várhatóan vasárnap estig – közölte a Mávinform csütörtökön a honlapján.

Komoly változások jönnek a hétvégén a vasúti közlekedésben: a Rákos állomáson végzett műszaki mentés miatt három fővonal forgalmi rendje is módosul - Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

Borul a vasúti menetrend

A közlemény szerint a munkálatok csütörtök este a felsővezeték bontásával kezdődnek, amit pénteken és szombaton a kisiklott és felborult kocsik daruzása, vasárnap pedig a felsővezeték helyreállítása követ.

A balesetben megrongálódott vágányhálózat helyreállítása ezután még hetekig is elhúzódhat, de ez a személyszállító vonatok közlekedésére már nem lesz hatással.

A hétvégi vasúti munkálatok után, amennyiben minden az ütemterv szerint halad, hétfőn már zavartalanul indulhat meg az elővárosi és távolsági forgalom is az érintett vonalakon – olvasható a közleményben.

A forgalmi változások teljes listáját ITT találja!