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vonat

Vasárnap estig felborul a vasúti közlekedés a felborult szerelvény miatt: több fővonalat is érint a változás

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Megkezdődik a hétfőn kisiklott és felborult tartálykocsik műszaki mentése a Budapest Rákos állomáson. A munkálatok miatt három fővonalon is jelentősen változik a közlekedési rend csütörtök 18 órától vasárnap estig.
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vonatbudapestútvonal

A Budapest Rákos állomáson hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentésének megkezdése miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba és a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen fővonalon csütörtökön 18 órától jelentősen változik a közlekedési rend várhatóan vasárnap estig – közölte a Mávinform csütörtökön a honlapján.

vasút
Komoly változások jönnek a hétvégén a vasúti közlekedésben: a Rákos állomáson végzett műszaki mentés miatt három fővonal forgalmi rendje is módosul - Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság / Facebook

Borul a vasúti menetrend

A közlemény szerint a munkálatok csütörtök este a felsővezeték bontásával kezdődnek, amit pénteken és szombaton a kisiklott és felborult kocsik daruzása, vasárnap pedig a felsővezeték helyreállítása követ. 

A balesetben megrongálódott vágányhálózat helyreállítása ezután még hetekig is elhúzódhat, de ez a személyszállító vonatok közlekedésére már nem lesz hatással.

A hétvégi vasúti munkálatok után, amennyiben minden az ütemterv szerint halad, hétfőn már zavartalanul indulhat meg az elővárosi és távolsági forgalom is az érintett vonalakon – olvasható a közleményben.

A forgalmi változások teljes listáját ITT találja!

 

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