Hajszálon múlt a tragédia Vecsésen, az utolsó pillanatban mentették meg a sofőrt – videó

Hajszálon múlt a tragédia Vecsésen, ahol egy kisbusz a síneken rekedt, miközben lezárult a sorompó. A vasúti átjáróban kialakult veszélyes helyzetet egy másik autós lélekjelenléte oldotta meg, mindössze fél perccel a vonat érkezése előtt.

Egy kisbusz rekedt a síneken egy vecsési vasúti átjáróban – egy autós segített a sofőrnek kijutni, mielőtt fél perccel később megérkezett a vonat Fotó: Screenshot Forrás: BpiAutósok/YouTube

Így mentették ki a síneken rekedt kisbuszt Vecsésen

Egy fekete kisbusz vezetője a tilos jelzés ellenére hajtott be egy vecsési vasúti átjáróba, ám a túloldalon feltorlódott forgalom miatt nem tudott továbbhaladni. A jármű a síneken rekedt, a sorompó pedig leereszkedett. A sofőr a veszélyes helyzetben láthatóan leblokkolt. Az esetről készült videó beküldője azonban már előre felismerte a veszélyt, és azonnal a kisbusz segítségére sietett.

A férfi odarohant a járműhöz, és megemelte a sorompót, hogy a sofőr elhagyhassa a vasúti átjárót. A kisbusz vezetője azonban még ekkor is habozott, ezért a segítő határozottan felszólította, hogy tolasson vissza.

A férfi még azt is megengedte, hogy a kisbusz szükség esetén nekimenjen az autójának, csak mielőbb jusson le a sínekről. A sofőr végül hátratolatott, és sikerült elhagynia a veszélyes területet.

Fél perccel később megérkezett a vonat

A beszámoló szerint mindössze 30 másodperccel a mentés után megérkezett a vonat Budapest felől. Ha a kisbusz a síneken marad, súlyos vasúti baleset történhetett volna.

A felvételt beküldő autós hangsúlyozta, hogy nem a sofőr megbüntetése a célja. Azért osztotta meg a történteket, hogy mások is felismerjék, milyen gyorsan kialakulhat életveszélyes helyzet egy vasúti átjáróban, és milyen fontos lehet az időben érkező segítség – olvasható a BpiAutósok.hu oldalán.