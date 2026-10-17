Rengeteg a tévhit a végrendelkezéssel kapcsolatban – az Origónak nyilatkozó szakértő segít eligazodni

Amikor a halálunk utáni sorsunkról és a kemény munkával összegyűjtött vagyonunk elosztásáról van szó, a legtöbben csak legyintünk, mondván, ráérünk még azzal. Érdemes azonban tudni, hogy a magyar öröklési jog útvesztői rengeteg buktatót és apró részletet rejtenek, sok tévhit él a köztudatban. Az Origónak Balogi Zsófia családjogi szakjogász, megbízott egyetemi oktató beszélt arról, egyáltalán mi számít érvényes végrendeletnek.

Balogi Zsófia ügyvéd szerint a végrendelet írása nem játék / Fotó: Origo

– Az új Polgári törvénykönyv szerkezetileg is hatalmas változást hozott a régihez képest: ma már a végintézkedés szabályai szerepelnek előrébb a törvényes öröklési renddel szemben, ezzel is jelezve a jogalkotó szándékát, hogy az örökhagyó legszemélyesebb akarata élvez elsőbbséget – mondta lapunknak az ügyvéd.

A végintézkedés átfogó jogi fogalom, amely magába foglalja a végrendeletet, az öröklési szerződést és a halálesetre szóló ajándékozást. Ahhoz azonban, hogy egy dokumentumot a jog végrendeletnek tekintsen, szigorú kritériumoknak kell megfelelnie.

– Tartalmaznia kell halálesetre szóló vagyoni rendelkezést. Ha valaki csak annyit ír egy levélbe, hogy „kedves fiam, viselkedj szépen”, az önmagában még nem minősül vagyonjogi végrendeletnek. Ezen kívül fontos, hogy világosan ki kell tűnnie az írásból a végrendelkező szándéknak – magyarázta a szakember. Kiemelte, hogy a végrendelettel kapcsolatban számos tévhit él a köztudatban. Az ilyen, hogy kötelező pontosan végigleltározni az összes vagyontárgyat. Ez azonban nem igaz.

– Ha valaki úgy rendelkezik, hogy „minden vagyonomat a gyerekeim örököljék”, de nem határoz meg arányokat, a törvény kiegészítő szabályai alapján a megnevezett örökösök egyenlő arányban osztoznak. Sőt, az sem akadály, ha az örököst csak keresztnevén (pl. „kedves Ferikém”) említik, amíg egyértelműen beazonosítható, miről vagy kiről van szó – emelte ki.

Papíron dől el minden – A holográf és az allográf végrendelet csapdái

A magyar jog szigorú alaki szabályokat ír elő a magánvégrendeletekre vonatkozóan, amelyeket hiba nélkül be kell tartani:

A saját kezű (holográf) végrendeletet az elejétől a végéig a végrendelkezőnek saját kezével kell írnia és aláírnia. Ha a dokumentum több lapból áll, a különálló lapokat sorszámozással kell ellátni. Ha ez elmarad, az adott oldal csak akkor érvényesülhet, ha önmagában is teljesíti a feltételeket, de a hiányosságok könnyen jogvita forrásává válhatnak.

A saját kezű (holográf) végrendeletet az elejétől a végéig a végrendelkezőnek saját kezével kell írnia és aláírnia. Ha a dokumentum több lapból áll, a különálló lapokat sorszámozással kell ellátni. Ha ez elmarad, az adott oldal csak akkor érvényesülhet, ha önmagában is teljesíti a feltételeket, de a hiányosságok könnyen jogvita forrásává válhatnak. Más által papírra vetett (allográf) végrendeletnek minősül például a gépelt végrendelet is. Ebben az esetben már nem elég a saját kezű aláírás, kötelezően jelen kell lennie két tanúnak, és a lapokat sorszámozással, valamint aláírással kell ellátni úgy, hogy azt a tanúk is láttamozzák.

Közvégrendeletnek számít, amit közjegyző előtt tesznek le, és közokiratba foglalnak. Bizonyos esetekben (például ha valaki vak vagy írástudatlan) a közvégrendelet az egyetlen lehetséges formája a végrendelkezésnek.

A magyar törvények a közjegyzőnél letétbe helyezett magánvégrendelet fogalmát is megkülönbözteti. Ez lényegében egy írásbeli magánvégrendelet, amit biztonsági okokból a közjegyző őrzésére bíznak. Ez legfeljebb a tanúhiány pótlására szolgálhat átmenetileg, de ha az örökhagyó később visszaveszi a dokumentumot, és nincsenek rajta a tanúk, az alaki szempontból érvénytelen lesz.