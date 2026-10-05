Lesújtó adat érkezett a Velencei-tóról: alig mutat valamit az agárdi vízmérce

Az OVF arról is tájékoztatást adott, hogy a víz visszahúzódása, a vízfelület csökkenése jellemzően ott látványos, ahol a korábbi időszakokban speciális strandolásra alakították ki a medret. Emlékeztettek arra, hogy a Velencei-tó vízállása egy évvel ezelőtt 69 centi volt, akkor a teljes víztükör területe 13,74 négyzetkilométert tett ki, jelenleg a vízfelület kiterjedése 12,89 négyzetkilométer, vagyis elmondható, hogy az egy évvel ezelőtti mért négyállású mint víztükör-terület egy mai napig valamivel kevesebb.

Velencei-tó, Magyarország

Fotó: Gábor Fehér / Mediaworks

Vészesen fogy a Velencei-tó vize: 5 centiméter alatti értéket mértek

Megjegyzik, hogy a tó minimális szabályozási szintje október hónapra 130 centiméter, ezen jóval magasabb vízállás esetén a víztükör területe 13,95 négyzetkilométer lenne, azaz magának a víztükörnek a jelenleg tapasztalható alacsony vízállás mellett sem olcsóbb.

A Velencei-tó vízgyűjtőjére - területi átlagban - szeptember 1-29. között 17,4 milliméter csapadék érkezett, ami a sokévi (1991-2020) szeptemberi átlag 34,1 százaléka és a HungaroMet legfrissebb előrejelzése szerint a következő néhány napban a tó felületére csapadék érkezése nem valószínű.