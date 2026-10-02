Nem jelentett feltétlenül jót a szép ősz: kemény telet jósoltak belőle őseink

A vénasszonyok nyara alatt azt a kora őszi időszakot értjük, amikor a hűvösebb napok után ismét kellemes, napos, száraz idő köszönt be. A jelenséghez érdekes népi megfigyelések társultak.

Vénasszonyok nyara: őseink szerint baljós üzenete van. Fotó: Unsplash

Pókok, ökörnyál és vénasszonyok nyara: különös jelekből jósolták meg a telet

Egy 1905-ben megjelent tanulmány szerint a vénasszonyok nyara a Szent Mihály napja, vagyis szeptember 29. környékén jelentkező szép, meleg őszi idő megnevezése volt. A kifejezés azonban magát az ökörnyálat, vagyis a levegőben sodródó finom pókfonalakat is jelenthette. A korabeli népnyelvből még a „most úszik javában a vénasszonyok nyara” fordulatot is feljegyezték.

A pókok és a vénasszonyok nyara közötti kapcsolat tehát nem modern legenda. Egy 1903-as magyar természettudományos munka ugyancsak összekapcsolta az ökörnyálat ezzel az időszakkal, és leírta, hogy a pókok a fonalakat közlekedésre is használják.

Kemény tél jön a hosszú ősz után?

A népi időjóslás azonban nem állt meg az aktuális időjárás megfigyelésénél. Az emberek a kellemes őszi napokból azt is megpróbálták kikövetkeztetni, mi vár rájuk hónapokkal később.

Egy kárpátaljai magyar néprajzi gyűjtésben például ez a Szent Mihály-napi regula maradt fenn:

Ha megzendül Mihály felett, hosszú ősz várj, kemény telet.

Már szeptember 21-én, Máté napján is figyelték az eget. A mondás szerint „Máté hogyha jó napos, az ősz három hónapos”, vagyis a szeptember végi napsütésből hosszú őszre következtettek.

Nemcsak az eget, hanem a fákat is lesték. A „Későn hulló falevelek, kemény fagyot jelentenek” regula ugyancsak azt az elképzelést tükrözi, hogy a sokáig elhúzódó ősz után

erős hideg következhet.

Novemberben sem ért véget az időjóslás. Mindenszentek napjához az a mondás kapcsolódott, hogy „Mindszent nedves, egész biztos, lágy tél, de ha napos, két guba is rád fér.” A szép, napos november eleje tehát a néphagyomány szerint éppen keményebb telet vetített előre.

Tényleg megjósolhatják a pókok a telet?

A pókok megjelenése és a kellemes őszi idő között van valós természeti kapcsolat: az ökörnyál megfigyelése egybeeshet a nyugodt, szép őszi időszakkal. Ebből azonban még nem következik, hogy a pókok hónapokkal előre jeleznék a tél keménységét.