Egyetlen vércseppből ígérnek korai diagnózist – vizsgálat indult a módszer miatt

Piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Pest Megyei Főügyészség egy vércseppanalízist kínáló egészségügyi szolgáltatás miatt. Az ügyészség szerint felmerült, hogy a módszer eredményességével kapcsolatban olyan információkat tettek közzé, amelyek megtéveszthetik a fogyasztókat.

A sötétlátóteres vércseppanalízis miatt piacfelügyeleti eljárást kezdeményezett a Pest Megyei Főügyészség

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A főügyészség rendelkezésére álló információk szerint egy egészségügyi szakember az általa hirdetett, úgynevezett sötétlátóteres vércseppanalízissel kapcsolatban tett olyan állításokat, amelyek valóságtartalma kérdésessé vált.

A vizsgálat során laboratóriumi mikroszkóppal figyelik meg a vérmintát. A szolgáltatásról közzétett tájékoztatás szerint ezzel egyebek mellett betegségekre való hajlamot és különböző kóros állapotokat lehet kimutatni.

A hirdetett állítások alapján a módszer alkalmas lehet többek között az emésztőszervek, valamint a vese és a máj csökkent működésének, a baktériumflóra felborulásának, a gyulladásra való hajlamnak, továbbá egyes krónikus betegségekre és daganatokra való hajlamnak a felismerésére.

Szakhatósági állásfoglalás készült a sötétlátóteres vércseppanalízisről

A szolgáltatás leírása szerint a vizsgálat már a klinikai tünetek megjelenése előtt jelezheti a megbetegedési hajlamot. A közzétett tájékoztatásban azt is állították, hogy a módszer daganatos betegségek, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, allergiás megbetegedések, krónikus gyulladások és ízületi problémák esetében is segítséget nyújthat a kezeléshez.

A vállalkozás tájékoztatása ezzel azt a látszatot keltheti, hogy a sötétlátóteres mikroszkóppal végzett diagnosztika különleges lehetőséget kínál a betegségtünetek megjelenése előtti diagnosztikában.

Az ügyészség ezért szakhatósági állásfoglalást kért a módszerről. A szakirodalmi adatok alapján elkészített állásfoglalás szerint a sötétlátóteres vércseppanalízis feltehetően nem tekinthető megbízható diagnosztikai módszernek.

Az ügyészség a fogyasztók védelmére hivatkozott

A főügyészség hangsúlyozta, hogy a laikus fogyasztók jellemzően nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel az ilyen vizsgálatok tényleges hatásosságáról, illetve az azokkal kapcsolatos tudományos eredményekről. Emiatt kiszolgáltatottabbak lehetnek, és könnyebben befolyásolhatják őket az egészségügyi szolgáltatásokról megfogalmazott állítások.

Az ügyészség szerint ezért különösen fontos, hogy a fogyasztók tudományosan bizonyított állításokon alapuló, valós tájékoztatást kapjanak. A nem megfelelően bizonyított állítások ugyanis súlyosan sérthetik a fogyasztók érdekeit.

A szolgáltatás jogszabályoknak való megfelelőségét piacfelügyeleti hatósági eljárásban vizsgálhatják meg. A főügyészség ennek érdekében kezdeményezte az illetékes hatóság eljárását.