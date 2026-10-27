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Veszprémi Állatkert

Készülj fel a cukiságbombára: új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert

16 perce
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Új taggal bővült a Veszprémi Állatkert fókacsapata. A látogatók már találkozhatnak Fietével, a hím borjúfókával, aki Németországból érkezett.
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Veszprémi Állatkertfókaállatkert

Új lakó hódítja meg a Veszprémi Állatkert látogatóinak szívét. Fiete, a hím borjúfóka egyenesen Németországból érkezett, hogy csatlakozzon az állatkert fókacsapatához.

Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert
Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert. Fotó: MW-archív

Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert

A Veszprémi Állatkert fókáinál mindig zajlik az élet. Bár nemrég elköszöntünk Toby fókánktól, aki a Palicsi Állatkertbe költözött, ám Lili, Imke és Polly nem maradtak fóka fiú nélkül. 

- írták az állatkert Facebook-oldalán.

Az új jövevény az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének fajkoordinátori ajánlására érkezett a németországi NaturZoo Rheine-ből. Bár Fiete még ismerkedik új otthonával, a látogatók már találkozhatnak vele.

3D-nyomtatott csőrprotéziseket kapott egy sérült madár az amszterdami állatkertben

Különleges állatorvosi beavatkozást hajtottak végre az amszterdami Artis Állatkertben, ahol egy súlyosan sérült madár életminőségén sikerült javítani. A csőrprotézis alkalmazása új mérföldkövet jelenthet az állatgyógyászatban, ugyanis a szakemberek a világon elsőként pótolták egy madár felső és alsó csőrét is 3D-nyomtatással készült mesterséges részekkel.

 

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