Készülj fel a cukiságbombára: új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert

Új lakó hódítja meg a Veszprémi Állatkert látogatóinak szívét. Fiete, a hím borjúfóka egyenesen Németországból érkezett, hogy csatlakozzon az állatkert fókacsapatához.

Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert. Fotó: MW-archív

Új lakóval bővült a Veszprémi Állatkert

A Veszprémi Állatkert fókáinál mindig zajlik az élet. Bár nemrég elköszöntünk Toby fókánktól, aki a Palicsi Állatkertbe költözött, ám Lili, Imke és Polly nem maradtak fóka fiú nélkül.

- írták az állatkert Facebook-oldalán.

Az új jövevény az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének fajkoordinátori ajánlására érkezett a németországi NaturZoo Rheine-ből. Bár Fiete még ismerkedik új otthonával, a látogatók már találkozhatnak vele.

3D-nyomtatott csőrprotéziseket kapott egy sérült madár az amszterdami állatkertben

Különleges állatorvosi beavatkozást hajtottak végre az amszterdami Artis Állatkertben, ahol egy súlyosan sérült madár életminőségén sikerült javítani. A csőrprotézis alkalmazása új mérföldkövet jelenthet az állatgyógyászatban, ugyanis a szakemberek a világon elsőként pótolták egy madár felső és alsó csőrét is 3D-nyomtatással készült mesterséges részekkel.