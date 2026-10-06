Veteránautók lepték el Abony főterét: ritka kincsek sorakoztak egymás mellett - galéria

Különleges veteránautók sorakoztak a hétvégén az abonyi Kossuth téren, ahol második alkalommal rendezték meg a Young- és Oldtimer Találkozót. A gondosan felújított járművek között szocialista típusok, nyugatnémet modellek és valódi ritkaságok is feltűntek – adta hírül a Szoljon.
A rendezvényre idén is az ország több pontjáról érkeztek autósok. Csabai Viktor szervező szerint a tavalyi pozitív visszajelzések után már a megnyitó előtt nagy volt az érdeklődés, végül
mintegy 150 autó számára jutott hely a téren.
A mezőny nagyjából fele új résztvevőkből állt, így a visszatérő látogatók mellett számos olyan tulajdonos is bemutatta járművét, aki először csatlakozott a találkozóhoz.
Csajka és amerikai ritkaság is akadt a különlegességek között
A 25 évnél idősebb autók között egy sárga Plymouth Road Runner is feltűnt, amely Európában és már az Egyesült Államokban is ritkaságnak számít. A kiállított járművek között ott volt Dr. Tóta Áron különleges Csajkája is, amelyet mintegy harminc éve vásárolt meg, majd öt éven át restauráltak.
A találkozó nemcsak az autótulajdonosokat vonzotta. A Kossuth téren családok, gyerekek és autórajongók járták körbe a járműveket, miközben folyamatosan készültek a fotók és videók. A régi autók egy napra ismét megtöltötték élettel Abony főterét.
De vajon valóban jó befektetés egy veteránautó, vagy könnyen ráfizethet a tulajdonosa? Mutatjuk, mire érdemes figyelni.