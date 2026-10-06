Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez minden Revolut-felhasználót érint: olyan funkció érkezik, aminek nem mindenki fog örülni

találkozó

Veteránautók lepték el Abony főterét: ritka kincsek sorakoztak egymás mellett - galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megtelt veteránautókkal az abonyi Kossuth tér, ahol idén második alkalommal gyűltek össze a különleges járművek szerelmesei. A találkozó nemcsak az autósokat, hanem a családokat és a kíváncsi látogatókat is megmozgatta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
találkozóabonyjármű

Különleges veteránautók sorakoztak a hétvégén az abonyi Kossuth téren, ahol második alkalommal rendezték meg a Young- és Oldtimer Találkozót. A gondosan felújított járművek között szocialista típusok, nyugatnémet modellek és valódi ritkaságok is feltűntek – adta hírül a Szoljon

veteránautók
Ritka veteránautók sorakoztak az abonyi Kossuth téren a II. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozónak köszönhetően.
Fotó: Mészáros János / MW

A rendezvényre idén is az ország több pontjáról érkeztek autósok. Csabai Viktor szervező szerint a tavalyi pozitív visszajelzések után már a megnyitó előtt nagy volt az érdeklődés, végül 

mintegy 150 autó számára jutott hely a téren.

A mezőny nagyjából fele új résztvevőkből állt, így a visszatérő látogatók mellett számos olyan tulajdonos is bemutatta járművét, aki először csatlakozott a találkozóhoz.

20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony A tekintélyt parancsoló autó az abonyi veteránautó-találkozón is sokakat megállásra késztetett. A veterán Volga 1960-ban készült, jelenlegi tulajdonosához pedig nagyjából húsz évvel ezelőtt került. Czigány Lajos elmondása szerint meglepően
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
20261004 Abony Már jóval a hivatalos megnyitó előtt különleges járgányok sorakoztak vasárnap Abony főterén. A veteránautók egymás után gördültek be a Kossuth térre, miközben az érdeklődők is folyamatosan érkeztek. A tavalyi siker után második alkalommal r
Galéria: Veterán autók találkozója Abonyban
1/30
Veterán autók találkozója volt hétvégén Abonyban.

 

Csajka és amerikai ritkaság is akadt a különlegességek között

A 25 évnél idősebb autók között egy sárga Plymouth Road Runner is feltűnt, amely Európában és már az Egyesült Államokban is ritkaságnak számít. A kiállított járművek között ott volt Dr. Tóta Áron különleges Csajkája is, amelyet mintegy harminc éve vásárolt meg, majd öt éven át restauráltak.

Dr. Tóta Áron és különleges Csajkája is ott volt az abonyi veteránautók találkozóján. 
Fotó: Mészáros János / MW

A találkozó nemcsak az autótulajdonosokat vonzotta. A Kossuth téren családok, gyerekek és autórajongók járták körbe a járműveket, miközben folyamatosan készültek a fotók és videók. A régi autók egy napra ismét megtöltötték élettel Abony főterét.

De vajon valóban jó befektetés egy veteránautó, vagy könnyen ráfizethet a tulajdonosa? Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!