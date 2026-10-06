Veteránautók lepték el Abony főterét: ritka kincsek sorakoztak egymás mellett - galéria

Különleges veteránautók sorakoztak a hétvégén az abonyi Kossuth téren, ahol második alkalommal rendezték meg a Young- és Oldtimer Találkozót. A gondosan felújított járművek között szocialista típusok, nyugatnémet modellek és valódi ritkaságok is feltűntek – adta hírül a Szoljon.

Ritka veteránautók sorakoztak az abonyi Kossuth téren a II. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozónak köszönhetően.

Fotó: Mészáros János / MW

A rendezvényre idén is az ország több pontjáról érkeztek autósok. Csabai Viktor szervező szerint a tavalyi pozitív visszajelzések után már a megnyitó előtt nagy volt az érdeklődés, végül

mintegy 150 autó számára jutott hely a téren.

A mezőny nagyjából fele új résztvevőkből állt, így a visszatérő látogatók mellett számos olyan tulajdonos is bemutatta járművét, aki először csatlakozott a találkozóhoz.