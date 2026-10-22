Így pusztított a vihar Budapesten: ötven helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak

Komoly munkát ad a tűzoltóknak az erős szél Budapesten, kora délutánig csaknem ötven viharkár miatt kellett beavatkozniuk. Több kerületben fák dőltek ki, ágak szakadtak le, de épületekben is károkat okozott a vihar.

Lecsapott a vihar Budapestre - képek - Forrás: Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a legtöbb bejelentés kidőlt fákról, letört ágakról és épületkárokról érkezett a műveletirányítási ügyeletre. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán.

Itt kellett dolgozzanak a tűzoltók a vihar miatt

Az V. kerületi Arany János utcában egy négyemeletes ház homlokzatáról kellett eltávolítani egy bádoglemezt.

A XVII. kerületben, az Anna és az Újmajori utcában, a II. kerületi Gábor Áron utcában, valamint Kőbányán, a Maglódi és a Jászberényi út kereszteződésénél is fák dőltek ki.

A XII. kerületben, a Rege út és a Széchenyi-emlék út találkozásánál egy fa a vezetékekre zuhant. A tűzoltók ezt is eltávolították, ahogyan a Békásmegyeren, az Őrlő utcában járdára szakadt faágat is.

A rajok továbbra is folyamatosan végzik a viharkárok felszámolását a fővárosban.