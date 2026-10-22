„A GPS behozott ide” – két autó is fennakadt villamossíneken Budapesten – videó

Október 22-én csütörtök hajnalban két autó is ráhajtott a villamossínekre Budapesten a Határ úton, a Török Flóris utcánál, és fenn is akadtak rajta. Az eset miatt a villamosok egy ideig nem jártak, komoly bosszúságot okozva a munkába induló embereknek.

Hosszú ideig állt a villamosforgalom

Fotó: Facebook/Valahol történt

Baleset történt a Határ úton a Török Flóris utcánál – írta a BKK Info reggel a Facebook-oldalán. Mint írták, a 3-as villamos helyett a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út között pótlóbusz közlekedett, az 52-es pótlóbusszal lehetett utazni a 2B villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Gubacsi út / Határ út között, valamint az 51-es villamos helyett a Nagysándor József utca és a Gubacsi út / Határ út között.

A sofőr szerint a GPS vezette a villamossínekre

A közösségi médiában több oldalon is megjelent egy videó az esetről. A felvételen látható, ahogy több ember is megpróbálja az egyik autót letolni a sínekről, sikertelenül. A videót készítő férfi többször is gratulált a mutatványhoz, majd miután megkérdezte, ezt hogyan sikerült összehozni, azt a választ kapta:

A GPS behozott ide.

A BKK Info a bejegyzése után egy órával azt közölte, hogy a villamosok újra a teljes útvonalon közlekednek.

Villamossal ütközött egy autó Újpalotán

Baleset miatt állt a villamosforgalom a Páskomliget utcában, Újpalotán. Egy villamos és egy kisteherautó karambolozott, a helyszínre mentőket is hívtak.