Új óriásvillamos érkezett Budapestre, az 1-es vonalán jár majd

Megérkezett Budapestre az első új, hosszú CAF-villamos, amelyet Spanyolországban gyártottak és szereltek össze. A csaknem 56 méter hosszú, kilencmodulos szerelvény az új, 51 darabos CAF-flotta része, és az 1-es villamos vonalán közlekedik majd – derül ki a BKK közleményéből.

Megérkezett az első új hosszú CAF-villamos Budapestre

Fotó: BKK

Az új járműből összesen öt érkezik a fővárosba. A beszerzés az Európai Unió támogatásával, az „51 db CAF villamos beszerzése Budapest részére” című projekt keretében valósul meg.

A program vissza nem térítendő támogatási összege 42,863 milliárd forint.

345 utast szállíthat az új villamos

A csaknem 56 méter hosszú, teljes hosszában alacsonypadlós villamos egyszerre 345 utas befogadására alkalmas, közülük 81-en ülhetnek le.

A légkondicionált, egyterű utastér akadálymentesen bejárható, a jármű pedig fékezéskor képes visszatáplálni a keletkező energiát a felsővezeték-hálózatba.

Az új szerelvény több ponton is továbbfejlesztett változata a Budapesten már ismert hosszú CAF-oknak. Többek között a karosszérián, az ajtókon és a belső burkolatokon is változtattak.

Fotó: BKK

A villamost a Budapestre szállítás előtt a BKK és a BKV szakemberei a spanyolországi gyártóüzemben többnapos szemlén ellenőrizték. A szakemberek a jármű műszaki kialakítását, a beépített berendezéseket, a kábelezést és csatlakozásokat, valamint az utasteret és a vezetőfülkét is átvizsgálták. Azt is ellenőrizték, hogy a jármű megfelel-e a műszaki, minőségi és szerződéses követelményeknek.

Még tesztek várnak rá, mielőtt utasokat szállít

A megérkezés még nem jelenti azt, hogy az új CAF azonnal forgalomba áll. A villamosra további műszaki és funkcionális vizsgálatok, tesztek és próbafutások várnak.

Utasokat csak a szükséges hatósági vizsgák és engedélyezési eljárások sikeres teljesítése után szállíthat az 1-es villamos vonalán.

Budapesten 2016 óta közlekednek hosszú CAF-ok: az akkori beszerzés során 12, majd később további 5 kilencmodulos szerelvény érkezett a fővárosba, amelyek azóta is az 1-es villamos vonalán járnak. Az újabb öt hosszú CAF ezekhez csatlakozik majd.

Az összesen 51 darabos új CAF-flotta további járművei folyamatosan érkeznek Budapestre, és a forgalomba állításukat megelőző vizsgálati és engedélyezési folyamat különböző szakaszaiban vannak.

A beszerzés eredményeként az alacsonypadlós villamosok aránya a fővárosi forgalomban 40 százalék fölé emelkedik.