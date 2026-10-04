Bejelentést tett Vitézy Dávid: közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna budapesti partszakaszát

Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy jelenleg a mederhasználat az állam, a parthasználat a főváros kezében van. Több esetben egy-két éves kikötői szerződéseket kötnek, ami miatt senki nem fejleszt, "méltatlan körülmények uralkodnak".

Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna budapesti partszakaszát, kikötőit – közölte Vitézy Dávid

Fotó: Ladóczki Balázs

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT) döntésének értelmében olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50 százalékos tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben

– fogalmazott.

A nyereséget a budapesti rakpartok és környezetük fejlesztésébe, a főváros épített örökségéhez méltó kialakításába, valamint a Duna közcélú hasznosításába forgatnák vissza.

Jelezte, a cél, hogy a Duna budapesti szakaszának gazdasági hasznosítása és a főváros közterületeinek fejlesztése között közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre.

A folyami hajózásból származó bevételek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Budapest rakpartjai rendezettebb, élhetőbb és a város történelmi örökségéhez méltó terek legyenek – írta.

Rozsdaövezetekről, fenntartható városszerkezetről és a minisztérium örökségéről is beszélt Vitézy Dávid

A közlekedési és beruházási miniszter a Forbes Money Podcastben beszélt az országos beruházások kivitelezéséről, valamint a hazai lakhatási válság kezeléséről. Vitézy Dávid a Wekerle Lakásépítési Program keretében rozsdaövezeti fejlesztésekkel és a bérlakásszektor élénkítésével számol, miközben az építőipar érdemi felvirágzását 2028 körülre várja.