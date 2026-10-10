Vitézy Dávid: A főváros rendezheti a felhalmozott befizetési kötelezettségeit és tartozásait

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről.
A kormányhatározat értelmében a támogatás kizárólag a fővárosi önkormányzat és intézményei 2025. és 2026. évi költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaik és egyéb kötelezettségeik kiegyenlítésére fordítható.
A támogatás feltétele, hogy a főváros megtegye a szükséges intézkedéseket a 2023 és 2026 közötti évek szolidaritási hozzájárulásával kapcsolatos, még folyamatban lévő perektől történő elállás érdekében.
A támogatás a korábbi, vitatott elvonások jelentős részét is kompenzálja – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy nem feltételek nélküli mentőcsomagról van szó. A megállapodás hosszú távú megoldásokat is tartalmaz a budapesti útfelújítások finanszírozására és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) regionális kiterjesztésére.
Vitézy Dávid azt írta: a kormány célja nem a politikai háborúskodás, hanem az együttműködés a fővárossal. Mint fogalmazott, a kormány és Budapest nem lehet egymás ellensége, mert a város és az agglomeráció közlekedésének fejlesztése, valamint a főváros hosszú távú működőképességének biztosítása közös érdek.
Vitézy Dávid elárulta, mennyi pénzt szánnak a magyar vasút fejlesztésére
Több mint 3500 milliárd forint áll rendelkezésre a magyar vasút fejlesztésére 2035-ig – jelentette be Vitézy Dávid a Magyar vasút 2026 konferencián.