Tilos meginni, veszélyes baktériumot találtak a kisvárdai kórház vizében

Veszélyes baktériumot találtak a kisvárdai kórház vizében, ezért korlátozták a vízhasználatot az intézményben és palackozott vizet osztanak.

Nem fogyasztható a csapvíz a kisvárdai kórházban

Fotó: Pexels (Illusztráció)

A vízpermet belélegzése okozza a megbetegedést

A történtek miatt az ellátást is át kellett szervezni, ennek keretében a reumatológiai osztály betegeit egy másik épületrészbe vitték, közben pedig a kórház megkezdte a hálózat fertőtlenítését.

A most kimutatott úgynevezett Légionella baktérium a vízpermet belélegzésével terjed, és akár életveszélyes tüdőgyulladást is okozhat. A korlátozásokat a vízminták alapján oldhatják fel, erre akár már hétfőn sor kerülhet - értesült a TV2 Híradó. A környékbeliek szerint a kórház felkészült a helyzetre, mert addig is palackozott vizet osztanak. Egy orvos ugyanakkor kiemelte, attól még, hogy valaki megissza a vizet, még nem feltétlenül lesz beteg, a baktériumot ugyanis elsősorban a vízpermet belélegzésével lehet elkapni.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az eset kapcsán azt nyilatkozta, hogy a baktérium vélhetően vízkőlerakódások miatt kerülhetett a kórház vízhálózatába.



