Nagy a baj: soha nem látott vízhiány sújtja Magyarországot, történelmi mélypontra zuhantak a készletek

A Szegedi Tudományegyetem kutatói országos adatsorok alapján vizsgálták, hogyan változott a vízkészlet 2026 első kilenc hónapjában. A több mint egy évtizede működő talajnedvességi mérőhálózatban eddig mintegy 22 millió adat gyűlt össze.

Két Balatonnak megfelelő vízkészlet hiányzik a magyar talajból. Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

Két Balatonnak megfelelő vízkészlet hiányzik a magyar talajból

A 10–75 centiméteres talajrétegben az országos átlagos nedvességtartalom 2023-hoz képest 26-ról 20 térfogatszázalékra csökkent. Ez közel negyedével kisebb vízmennyiséget jelent. A kutatók becslése szerint az érintett réteg 4,1 köbkilométerrel kevesebb vizet tárolt, mint 2023 azonos időszakában, ami megközelítőleg a Balaton teljes vízmennyiségének kétszerese.

A legsúlyosabb tényleges vízhiány továbbra is a Dél-Alföldön jelentkezik, arányaiban azonban a Közép-Dunántúlon csökkent leginkább a talajnedvesség.

A 2026 januárja és szeptembere közötti országos csapadékmennyiség alig haladta meg a 200 millimétert, míg 2022 azonos időszakában mintegy 300 millimétert mértek.

A folyók állapota ugyancsak aggasztó. A vizsgált 285 vízmérce közül 81-nél, vagyis csaknem 28 százalékuknál megdőlt a korábbi kisvízi rekord. A Duna több szakaszán 10–20 centiméterrel, a Közép-Tiszán pedig helyenként 45–50 centiméterrel mértek alacsonyabb vízszintet a korábbi minimumnál.

Az SZTE kutatói szerint néhány esős nap nem pótolhatja a több éve halmozódó hiányt. A következő csapadékosabb időszakban ezért az érkező víz helyben tartása lehet az egyik legfontosabb feladat.