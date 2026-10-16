Elsodort egy embert a vonat Istvánteleknél

A Mávinform tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvarról 18 óra 8 perckor Szobra induló Z70-es vonat Istvántelek közelében sodort el egy embert. A vonat utasait visszakísérték Istvántelekre, ahonnan egy későbbi járattal folytathatták útjukat.

Elsodort egy embert a vonat - Illusztráció

Fotó: unsplash.com

A baleset miatt Rákosrendező és Rákospalota-Újpest között korlátozták a vasúti forgalmat. Az S71-es és G71-es vonatok átmenetileg csak Rákospalota-Újpest és Vác között közlekedtek, a Nyugati pályaudvarról 18 óra 40 perckor Szobra induló G70-es járat pedig Vácig S70-es vonatként közlekedett. A fennakadás idején a BKK az M3-as metrón, a Nyugati pályaudvar és Újpest-központ között, valamint a 12-es és a 14-es villamoson is elfogadta a vasúti jegyeket.

Helyreállt a vonatközlekedés

A Mávinform későbbi tájékoztatása szerint véget ért a fennakadás, és fokozatosan helyreállt a közlekedés a váci és a veresegyházi vonalon.

A Nyugati pályaudvarról 20 órakor induló S71-es vonat már a teljes útvonalán közlekedik.

Egy járatot ugyanakkor töröltek: a Szobról 19 óra 46 perckor a Nyugati pályaudvarra induló Z70-es vonat nem közlekedett. Az utasok a következő Metropolitan EuroCityvel utazhattak tovább, amely emiatt Szob alsón, Zebegényben, Nagymaroson, Kismaroson és Verőcén is megállt.

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