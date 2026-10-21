Kisiklott egy vonat, miután autóval karambolozott Nyergesújfaluban – fotó

Motorvonattal ütközött össze egy személyautó Nyergesújfaluban, a 10-es főút közelében, a Toray utcai vasúti átjáróban. Az autóban egy ember utazott, aki ki tudott szállni.

Az S74-es vonatok helyett pótlóbuszokkal vagy helyközi buszjáratokkal lehet utazni

Fotó: Facebook/MÁVINFORM

A szerelvény kisiklott, a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók 8 embert kimentettek belőle.

Áramtalanították az autót, és felitatják a vonatból kifolyt üzemanyagot. A helyszínre érkeztek a bajnai hivatásos és a nyergesújfalui önkéntes tűzoltók, valamint a mentők is. A műszaki mentést a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja – írja a katasztrófavédelem.

A Mávinform azt írta, szerdán délelőttől baleseti helyszínelés és műszaki mentés miatt az S74-es vonatok helyett pótlóbuszokkal vagy helyközi buszjáratokkal lehet utazni.

Forgalmi változások a vonatközlekedésben

Az Almásfüzitő-Esztergom közötti S74-esek helyett pótlóbuszok közlekednek.

A lábatlani S74-es betétjáratok helyett a 803-as vagy 804-es buszokkal lehet utazni.

Az Esztergomból 9:42-kor Komáromba elindult S74-es vonat (32942) helyett Tokodtól Almásfüzitőig közlekedik pótlóbusz.

Az Esztergomból 8:42-kor Lábatlanba elindult S74-es vonat (32932) karambolozott az autóval Nyergesújfaluban, a motorkocsi egy tengellyel kisiklott. A balesetben személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés befejezéséig, várhatóan szerda délutánig szünetel a vasúti forgalom az érintett szakaszon – írták.

Súlyos baleset történt Ikrényben: vonattal karambolozott egy autó

Hétfőn Ikrényben volt hasonló baleset, ahol összeütközött egy személyautó és egy vonat.