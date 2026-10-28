ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
közlekedés

Gázolt a vonat, erre kell készülni a közlekedésben

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Gázolás miatt a Miskolc-Ózd vasútvonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani - közölte a Mávinform.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
közlekedésSajókazavonatgázolás

Gázolt a vonat Sajókazánál: az ózdi személyvonatok csak Miskolc és Kazincbarcika között járnak, a vonatgázolást követő helyszínelés végéig Putnok és Kazincbarcika között nem közlekedhetnek.

A vonatgázolás miatt változott a közlekedés
A vonatgázolás miatt változott a közlekedés (Illusztráció) / Fotó: Pixabay

Így alakul a közlekedés a vonatgázolás után

Kazincbarcika és Ózd között a Volán buszjáratával lehet utazni, amely Bánréve és Putnok kivételével a vasútállomásokhoz is betér.

Sajókaza és Kazincbarcika között az Ózdról Miskolcra tartó személyvonat ütött el egy embert - írja az MTI.

Ez is érdekelhet
Spanyolországi vonatbaleset: gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés miatt indíthatnak eljárást

 

Szóljon hozzá!