Gázolt a vonat, erre kell készülni a közlekedésben

Gázolt a vonat Sajókazánál: az ózdi személyvonatok csak Miskolc és Kazincbarcika között járnak, a vonatgázolást követő helyszínelés végéig Putnok és Kazincbarcika között nem közlekedhetnek.

A vonatgázolás miatt változott a közlekedés (Illusztráció) / Fotó: Pixabay

Így alakul a közlekedés a vonatgázolás után

Kazincbarcika és Ózd között a Volán buszjáratával lehet utazni, amely Bánréve és Putnok kivételével a vasútállomásokhoz is betér.

Sajókaza és Kazincbarcika között az Ózdról Miskolcra tartó személyvonat ütött el egy embert - írja az MTI.