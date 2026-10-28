Gázolt a vonat, erre kell készülni a közlekedésben

Gázolás miatt a Miskolc-Ózd vasútvonalon jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani - közölte a Mávinform.
Gázolt a vonat Sajókazánál: az ózdi személyvonatok csak Miskolc és Kazincbarcika között járnak, a vonatgázolást követő helyszínelés végéig Putnok és Kazincbarcika között nem közlekedhetnek.
Így alakul a közlekedés a vonatgázolás után
Kazincbarcika és Ózd között a Volán buszjáratával lehet utazni, amely Bánréve és Putnok kivételével a vasútállomásokhoz is betér.
Sajókaza és Kazincbarcika között az Ózdról Miskolcra tartó személyvonat ütött el egy embert - írja az MTI.
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