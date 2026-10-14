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vonatgázolás

Halálos vonatgázolás történt Nagykanizsa közelében

44 perce
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Halálos vonatgázolás történt szerda este Zalaszentjakab és Nagyrécse között. A helyszínelés teljes vágányzár mellett folyik, így Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
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vonatgázolásvágányzárNagykanizsa

Halálos vonatgázolás történt szerda este Zalaszentjakab és Nagyrécse között, miután a Budapestről Zágrábba tartó Agram-Tópart InterCity elütött egy embert. A baleset következtében a helyszínen teljes vágányzárat rendeltek el, így Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok szállítják az utasokat - közölte a Mávinform.

Halálos vonatgázolás történt Nagykanizsa közelében
Halálos vonatgázolás történt Nagykanizsa közelében. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Halálos vonatgázolás történt Nagykanizsa közelében

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton nyolcvanan utaztak. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók segítségével az utasokat egy másik szerelvényre szállították át, amellyel Nagykanizsáig utazhattak, hogy ott felszállhassanak egy nemzetközi járatra.

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