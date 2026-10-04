A vörös folyam, amely elmosta a mindennapokat: a kolontári katasztrófa megrázó emberi történetei

2010. október 4-én, egy verőfényes őszi délutánon Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája sújtotta a Veszprém megyei Kolontár és Devecser településeket. A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti 10-es számú vörösiszap-tározójának gátja átszakadt, és egymillió köbméternyi, erősen lúgos, maró hatású zagylavina árasztotta el a környéket. A tragédiában 10 ember veszítette életét, több mint kétszázan szenvedtek súlyos égési sérüléseket, és családok százai veszítették el egyetlen pillanat alatt mindenüket. A fizikai pusztításon túl azonban a katasztrófa legmélyebb nyomait azok az emberi sorsok és megrázó történetek hagyták hátra, amelyek örökre megváltoztatták a túlélők életét.

Kolontári vörösiszap-katasztrófa: emberi életek mentek tönkre egy pillanat alatt - Fotó: STR / AFP

Amikor a semmiből lecsap a vörös halál

A katasztrófa napján semmi nem utalt a közelgő tragédiára. Az emberek épp ebéd után pihentek, kertet gondoztak vagy a gyerekeket várták haza az iskolából. Délután egy óra után nem sokkal azonban morajlás rázta meg a Torna-patak völgyét. Másodpercek alatt másfél-két méter magas, vörös színű, maró hullám öntötte el Kolontár alacsonyabban fekvő utcáit, majd hömpölygött tovább Devecser felé.

Az iszap nemcsak mindent elsöprő fizikai erejével pusztított, hanem kémiai tulajdonságaival is: a maró nátronlúg azonnal lemarta a bőrt az emberekről és az állatokról, átégette a ruházatot, és mindent megsemmisített, amihez hozzáért.

Vörösiszap-katasztrófa: akiket elragadott az ár

A tragédia legfájdalmasabb történetei azokhoz a családokhoz kötődnek, akik a legdrágábbat, a szeretteiket veszítették el a lúg folyamában.