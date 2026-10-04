A vörös folyam, amely elmosta a mindennapokat: a kolontári katasztrófa megrázó emberi történetei

2010. október 4-én, egy verőfényes őszi délutánon Magyarország történetének legsúlyosabb ipari katasztrófája sújtotta a Veszprém megyei Kolontár és Devecser településeket. A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti 10-es számú vörösiszap-tározójának gátja átszakadt, és egymillió köbméternyi, erősen lúgos, maró hatású zagylavina árasztotta el a környéket. A tragédiában 10 ember veszítette életét, több mint kétszázan szenvedtek súlyos égési sérüléseket, és családok százai veszítették el egyetlen pillanat alatt mindenüket. A fizikai pusztításon túl azonban a katasztrófa legmélyebb nyomait azok az emberi sorsok és megrázó történetek hagyták hátra, amelyek örökre megváltoztatták a túlélők életét.
Amikor a semmiből lecsap a vörös halál
A katasztrófa napján semmi nem utalt a közelgő tragédiára. Az emberek épp ebéd után pihentek, kertet gondoztak vagy a gyerekeket várták haza az iskolából. Délután egy óra után nem sokkal azonban morajlás rázta meg a Torna-patak völgyét. Másodpercek alatt másfél-két méter magas, vörös színű, maró hullám öntötte el Kolontár alacsonyabban fekvő utcáit, majd hömpölygött tovább Devecser felé.
Az iszap nemcsak mindent elsöprő fizikai erejével pusztított, hanem kémiai tulajdonságaival is: a maró nátronlúg azonnal lemarta a bőrt az emberekről és az állatokról, átégette a ruházatot, és mindent megsemmisített, amihez hozzáért.
Vörösiszap-katasztrófa: akiket elragadott az ár
A tragédia legfájdalmasabb történetei azokhoz a családokhoz kötődnek, akik a legdrágábbat, a szeretteiket veszítették el a lúg folyamában.
- A legkisebb áldozat, a tizennégy hónapos Angyalka: Kolontáron egy édesanya éppen a házukban volt kislányával és kisfiával, amikor a vörös áradat rátörte az ajtót. Az asszony kétségbeesetten próbálta tartani a gyermekeit a gyorsan emelkedő, maró folyadékban, miközben a lúg az ő testét is marta. A kisfiát sikerült megmentenie, de a tizennégy hónapos kislányt, Angyalkát elragadta tőle a sodrás. A csecsemő holttestét napokkal később találták meg a romok között.
- Az idős házaspár tragédiája: Egy helyi idős férfi a feleségét próbálta menteni, aki mozgásában korlátozott volt. Mire el tudta volna érni, az iszap betörte az ablakokat, és teljesen elárasztotta a szobát. Az asszony a férje szeme láttára fulladt meg a maró zagyban, miközben a férfi maga is életveszélyes égési sérüléseket szenvedett a mentési kísérlet során.
Megható pillanatok: hősök a vörös pokolban
A mérhetetlen fájdalom és pusztítás közepette a katasztrófa az emberi önfeláldozás, a bátorság és az összefogás legszebb példáit is felszínre hozta. Olyan hétköznapi hősök születtek, akik saját biztonságukat kockáztatva mentették embertársaikat.
- A traktoros mentő: Egy kolontári gazda, látva a mindent elöntő vörös tengert, azonnal a traktorába ült. A maró, tengelyig érő iszapban lavírozva a házak ablakaiból, kerítések tetejéről és a háztetőkről mentette ki a csapdába esett szomszédokat, köztük idős embereket és gyerekeket. Ha ő nincs, a halálos áldozatok száma lényegesen magasabb lett volna.
- Önfeláldozó kutyák: Több megrázó történet szólt a családok házi kedvenceiről is. Voltak olyan kutyák, amelyek folyamatos ugatással riasztották a házban alvó gazdáikat, esélyt adva nekik a menekülésre, miközben ők maguk már nem tudtak elmenekülni a láncra verve vagy a zárt udvaron a lúg elől.
Az összefogás ereje a romok felett
A katasztrófa hírére az egész ország egy emberként mozdult meg. Órákon belül mentőcsapatok, tűzoltók, katonák és vöröskeresztes önkéntesek lepték el a helyszínt. A mentésben részt vevőknek nemcsak a fizikai akadályokkal, hanem a maró vegyi anyaggal is meg kellett küzdeniük; sok mentőmunkás csizmáját és ruháját marta szét a lúg munka közben.
Magyarország történetének egyik legnagyobb humanitárius összefogása vette kezdetét:
- Példátlan adományáradat: Heteken át érkeztek a teherautók az ország minden pontjáról ruhákkal, bútorokkal, élelmiszerrel és tisztítószerekkel.
- Pénzügyi segítség: Az emberek milliárdos nagyságrendű összeget gyűjtöttek össze a károsultaknak.
- Újjáépítés: A teljesen elpusztított házak helyett egy év alatt egy teljesen új, biztonságos lakónegyed épült fel Devecserben és Kolontáron a kormány és az adományozók segítségével.
A sebek, amelyek soha nem gyógyulnak be
Bár a fizikai újjáépítés sikeres volt, és a vörös tájat azóta visszahódította a természet, a túlélők lelkében a katasztrófa kitörölhetetlen nyomot hagyott. Sokan a mai napig nem tudnak úgy ránézni egy őszi, napsütéses délutánra, hogy ne jutna eszükbe a pusztítás napja. Az elveszített családtagok hiánya, a testeken maradt lúg marta hegek és a pillanatok alatt semmivé lett családi emlékek – fényképek, ereklyék – minduntalan emlékeztetnek a vörös folyam borzalmaira.
A kolontári mementó örökre figyelmezteti az emberiséget arra, hogy a technológiai fejlődés és az ipari kapzsiság mögött soha nem szabad szem elől téveszteni a legfontosabbat: az emberi élet védelmét.