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Rendkívüli leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air járata

55 perce
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Nem tervezett leszállást hajtott végre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Wizz Air Bázelből Kisinyovba tartó járata. A repülő egy utas rosszulléte miatt szakította meg az útját, majd közel egy órával később folytatta az utazást.
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A Wizz Air (Wizz Malta) Bázel és Kisinyov között közlekedő járata szerda délelőtt váratlanul Budapesten szállt le. Az esetre a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal hívta fel a figyelmet.

wizz air
1. Nem tervezett megálló Budapesten: rosszul lett egy utas a Wizz Air gépén. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Váratlanul Budapesten szállt le a Wizz Air egyik járata

A 24.hu megkeresésére a Budapest Airport is megerősítette, hogy a gép utasrosszullét miatt érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

A repülő 10 óra 3 perckor szakította meg az útját Budapesten. A szükséges intézkedések után 11 óra 1 perckor ismét felszállt, és továbbindult eredeti célállomása, Kisinyov felé.

 

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