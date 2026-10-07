Rendkívüli leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air járata

A Wizz Air (Wizz Malta) Bázel és Kisinyov között közlekedő járata szerda délelőtt váratlanul Budapesten szállt le. Az esetre a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal hívta fel a figyelmet.

1. Nem tervezett megálló Budapesten: rosszul lett egy utas a Wizz Air gépén. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Váratlanul Budapesten szállt le a Wizz Air egyik járata

A 24.hu megkeresésére a Budapest Airport is megerősítette, hogy a gép utasrosszullét miatt érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.

A repülő 10 óra 3 perckor szakította meg az útját Budapesten. A szükséges intézkedések után 11 óra 1 perckor ismét felszállt, és továbbindult eredeti célállomása, Kisinyov felé.