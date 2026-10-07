Rendkívüli leszállást hajtott végre Budapesten a Wizz Air járata

Nem tervezett leszállást hajtott végre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Wizz Air Bázelből Kisinyovba tartó járata. A repülő egy utas rosszulléte miatt szakította meg az útját, majd közel egy órával később folytatta az utazást.
A Wizz Air (Wizz Malta) Bázel és Kisinyov között közlekedő járata szerda délelőtt váratlanul Budapesten szállt le. Az esetre a Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal hívta fel a figyelmet.
Váratlanul Budapesten szállt le a Wizz Air egyik járata
A 24.hu megkeresésére a Budapest Airport is megerősítette, hogy a gép utasrosszullét miatt érkezett a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
A repülő 10 óra 3 perckor szakította meg az útját Budapesten. A szükséges intézkedések után 11 óra 1 perckor ismét felszállt, és továbbindult eredeti célállomása, Kisinyov felé.
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