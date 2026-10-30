Takarítói állásra jelentkezett egy lány, majd hónapokon át zaklatta a cég budaörsi ügyvezetője

Minősített szexuális kényszerítés bűntette miatt emelt vádat a Budaörsi Járási Ügyészség egy ukrán férfi ellen, aki egy takarítást végző cég ügyvezetőjeként zaklatta alkalmazottját. Az ügyészség a férfival szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Hónapokon át zaklatta alkalmazottját a férfi. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Hónapokon át zaklatta alkalmazottját a férfi

A vádirat szerint 2023 decemberében a 18 év alatti sértett jelentkezett a vádlott által hirdetett takarítói állásra. Azonban a második munkanapon a férfi közeledni kezdett a lány felé, többször megérintette a vállát, hátát, megérintette a mellét - olvasható az ügyészség közleményében.

A következő napokban a férfi egyre merészebb lett. Kihasználta a sértett rászorultságát és anyagi kiszolgáltatottságát, így határozott tiltakozása ellenére is tovább zaklatta őt. Bár a vádlott többször megígérte, hogy nem bántja többet - aminek a sértett hitelt is adott -, ígéretét megszegve ismételten szexuális cselekményekre kényszerítette a lányt.

A sértett végül 2024 márciusától, miután a férfi nem fizette ki a munkáját, nem ment többet dolgozni.