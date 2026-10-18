Beszólt a főnök a ruhád miatt? Nem mindegy, mit mondott – erre figyelmeztet a szakértő

1. Igazodjunk a szabályzathoz
Ha a munkahelyünkön van öltözködési szabályzat, érdemes abból kiindulni. Nem minden iroda vár el kosztümöt és magassarkút, de a belső előírások segítenek eligazodni abban, mi fér bele az adott környezetbe. Abban az esetben, ha nincs konkrét szabály, figyeljük meg, hogyan öltözködnek a kollégáink és a vezetőink!
2. Ügyeljünk a rendezettségre
Nem kell minden reggel elegáns összeállításba bújnunk ahhoz, hogy igényes legyen a megjelenésünk. A tiszta, ápolt, nem gyűrött ruhák és a rendezett cipő azonban alapvető elvárások. Egy egyszerű szett is sokkal elegánsabbnak hat, ha látszik rajta, hogy odafigyeltünk rá.
3. Passzoljon az alkalomhoz
Más az elvárás egy átlagos munkanapon, és más egy fontos ügyféltalálkozón vagy prezentáción. Érdemes néhány olyan összeállítást a szekrényben tartani, amelyhez gondolkodás nélkül nyúlhatunk, ha komolyabb alkalom adódik. A ruhánk ne elvonja a figyelmet, hanem támogassa a mondanivalónkat!
4. Találjuk meg az egyensúlyt
A munkahely nem feltétlenül az a közeg, ahol a legmerészebb darabjainkat érdemes bevetni. A nagyon mély dekoltázs vagy az extrém rövid szoknya helyett válasszunk olyan ruhát, amelyben nőiesnek, ugyanakkor komfortosan és magabiztosan érezzük magunkat.
5. A mintákkal is bánjunk óvatosan
Egy különleges szín, minta vagy felirat feldobhatja a szettünket, de ha egyszerre minden figyelemfelkeltő darabot magunkra veszünk, könnyen túl sok lehet az összhatás. Ha szeretjük a feltűnőbb ruhákat, válasszunk egy karakteres darabot, amelyet egyszerűbb kiegészítőkkel kombinálunk.
6. Mértékkel viseljünk kiegészítőket
Egy szép óra, egy apró fülbevaló vagy egy egyszerű nyaklánc éppen elég lehet ahhoz, hogy teljessé tegye a megjelenésünket. A túl nagy, csörgő vagy feltűnő ékszerek viszont nemcsak a figyelmet vonhatják el, hanem bizonyos munkakörökben a feladataink elvégzését is zavarhatják.
7. A kényelemről se feledkezzünk meg
Bármilyen csinos egy ruha, ha egész nap igazgatnunk kell, szorít, vagy nem tudunk benne kényelmesen mozogni, nem leszünk felszabadultak. A jó munkahelyi szett egyszerre rendezett, az adott környezethez illő és praktikus. A magabiztosságunkon az is sokat javíthat, ha jól érezzük magunkat a választott ruhában.
1. Nem minden bók zaklatás
Egy kedves megjegyzés a munkahelyünkön önmagában még nem jelent szexuális zaklatást. A probléma akkor kezdődik, ha a viselkedés szexuális jellegű, nem kívánt, és sérti a másik ember méltóságát. A helyzet megítélésénél a körülmények és a viselkedés jellege is számít.
2. A „csak vicceltem” mentség lehet?
A szexuális tartalmú viccek, célzások vagy megjegyzések is kellemetlen helyzetet teremthetnek a munkahelyen. Attól, hogy valaki tréfának szánja a szavait, a másik még érezheti magát megalázva vagy feszélyezve. A munkahelyi közegben különösen fontos, hogy tiszteletben tartsuk egymás határait.
3. Csak személyesen történhet meg?
A zaklatás nem feltétlenül egy irodai beszélgetés során történik. Kéretlen, szexuális tartalmú üzenetek, fotók, e-mailek vagy közösségi oldalakon küldött megjegyzések is átléphetik a határt. Az sem teszi automatikusan elfogadhatóvá a viselkedést, ha munkaidőn kívül történik.
4. Nyugodtan húzzunk határt!
Ha valaki olyan megjegyzést tesz, amely számunkra kellemetlen, jogunk van ezt jelezni. Egy egyszerű „kérlek, ezt ne mondd nekem” vagy „ez számomra nem fér bele” is egyértelmű üzenet lehet. Fontos azonban, hogy nem az áldozat feladata megakadályozni a zaklatást, és nem elvárás, hogy minden helyzetben közvetlenül konfrontálódjon a másikkal.
5. Bárkit érinthet a probléma
A munkahelyi szexuális zaklatás nőket és férfiakat egyaránt érinthet. Az elkövető nem feltétlenül vezető: kolléga, beosztott vagy akár ügyfél is viselkedhet zaklató módon. A közös munka, a barátságos légkör vagy a korábbi flört sem jelenti azt, hogy bárki átlépheti a másik határait.
6. Őrizzük meg a bizonyítékokat
Ha a kellemetlen viselkedés ismétlődik, érdemes feljegyezni, mikor, hol és mi történt. Az üzeneteket, e-maileket és más releváns dokumentumokat is őrizzük meg. Ezek később segíthetnek abban, hogy pontosan felidézzük az eseményeket, és alá tudjuk támasztani a bejelentésünket.
7. Kihez fordulhatunk ilyen esetben?
Első lépésként segítséget kérhetünk egy megbízható vezetőtől vagy a HR-osztálytól. A vállalat belső panaszkezelési szabályzata is eligazítást adhat. Ha a közvetlen felettesünk az érintett, forduljunk más illetékes vezetőhöz vagy a szervezet kijelölt kapcsolattartójához. Nem kell egyedül megoldanunk a helyzetet.
8. Külső segítség is elérhető
Ha a munkahelyi panaszkezelés nem vezet eredményre, vagy úgy érezzük, jogsérelem ért bennünket, külső segítséget is kérhetünk. Magyarországon az alapvető jogok biztosának Hivatala keretében működő Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóság foglalkozik az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos ügyekkel. Jogi tanácsért ügyvédhez vagy jogsegélyszolgálathoz is fordulhatunk. Fenyegetés, kényszerítés vagy más, bűncselekmény gyanúját felvető esetben a rendőrség bevonása is indokolt lehet - írja a Fanny magazin.