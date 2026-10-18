Beszólt a főnök a ruhád miatt? Nem mindegy, mit mondott – erre figyelmeztet a szakértő

1. Igazodjunk a szabályzathoz

Ha a munkahelyünkön van öltözködési szabályzat, érdemes abból kiindulni. Nem minden iroda vár el kosztümöt és magassarkút, de a belső előírások segítenek eligazodni abban, mi fér bele az adott környezetbe. Abban az esetben, ha nincs konkrét szabály, figyeljük meg, hogyan öltözködnek a kollégáink és a vezetőink!

Munkahelyi öltözködés és szexuális zaklatás: ügyvédjelölt árulta el, mire kell figyelni Fotó: magnific.com

2. Ügyeljünk a rendezettségre

Nem kell minden reggel elegáns összeállításba bújnunk ahhoz, hogy igényes legyen a megjelenésünk. A tiszta, ápolt, nem gyűrött ruhák és a rendezett cipő azonban alapvető elvárások. Egy egyszerű szett is sokkal elegánsabbnak hat, ha látszik rajta, hogy odafigyeltünk rá.

3. Passzoljon az alkalomhoz

Más az elvárás egy átlagos munkanapon, és más egy fontos ügyféltalálkozón vagy prezentáción. Érdemes néhány olyan összeállítást a szekrényben tartani, amelyhez gondolkodás nélkül nyúlhatunk, ha komolyabb alkalom adódik. A ruhánk ne elvonja a figyelmet, hanem támogassa a mondanivalónkat!

4. Találjuk meg az egyensúlyt

A munkahely nem feltétlenül az a közeg, ahol a legmerészebb darabjainkat érdemes bevetni. A nagyon mély dekoltázs vagy az extrém rövid szoknya helyett válasszunk olyan ruhát, amelyben nőiesnek, ugyanakkor komfortosan és magabiztosan érezzük magunkat.

5. A mintákkal is bánjunk óvatosan

Egy különleges szín, minta vagy felirat feldobhatja a szettünket, de ha egyszerre minden figyelemfelkeltő darabot magunkra veszünk, könnyen túl sok lehet az összhatás. Ha szeretjük a feltűnőbb ruhákat, válasszunk egy karakteres darabot, amelyet egyszerűbb kiegészítőkkel kombinálunk.

6. Mértékkel viseljünk kiegészítőket

Egy szép óra, egy apró fülbevaló vagy egy egyszerű nyaklánc éppen elég lehet ahhoz, hogy teljessé tegye a megjelenésünket. A túl nagy, csörgő vagy feltűnő ékszerek viszont nemcsak a figyelmet vonhatják el, hanem bizonyos munkakörökben a feladataink elvégzését is zavarhatják.

7. A kényelemről se feledkezzünk meg

Bármilyen csinos egy ruha, ha egész nap igazgatnunk kell, szorít, vagy nem tudunk benne kényelmesen mozogni, nem leszünk felszabadultak. A jó munkahelyi szett egyszerre rendezett, az adott környezethez illő és praktikus. A magabiztosságunkon az is sokat javíthat, ha jól érezzük magunkat a választott ruhában.