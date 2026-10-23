Rég láttuk már ezt a pulóvert: így gyülekezik a tömeg a Zászlómenetre

Az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány „No war, no gender, no migration - Isten, haza, család” felütéssel délelőtt zászlómenetet indít, amelynek célállomása a Bem tér. A menet a budai Duna-parton halad majd.

A Műegyetemnél már gyűlik a tömeg. Rég látott pulóverben tűnt fel az egyik résztvevő: a Pride pulóvert a DPK shopban és az országjárás helyszínein lehetett megvenni.

Fotó: Mediaworks

A tervek szerint a menet 11.30-kor indul a Műegyetemtől a Bem tér felé. A Bem téren rendezik 14 órától a Fidesz megemlékezését. Beszédet mond Áder János, Schmidt Mária és Bóka János is.

Fotó: Mediaworks