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zászlómenet

Rég láttuk már ezt a pulóvert: így gyülekezik a tömeg a Zászlómenetre

1 órája
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Már gyűlik a tömeg az 56 Lángja által szervezett zászlómenetre a Műegyetem előtt.
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zászlómenetműegyetemoktóber 23.

Az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány „No war, no gender, no migration - Isten, haza, család” felütéssel délelőtt zászlómenetet indít, amelynek célállomása a Bem tér. A menet a budai Duna-parton halad majd.

A Műegyetemnél már gyűlik a tömeg. Rég látott pulóverben tűnt fel az egyik résztvevő: a Pride pulóvert a DPK shopban és az országjárás helyszínein lehetett megvenni. 

Nemzeti ünnep, október 23., 56 Lángja Alapítvány, Zászlómenet
Fotó: Mediaworks

A tervek szerint a menet 11.30-kor indul a Műegyetemtől a Bem tér felé. A Bem téren rendezik 14 órától a Fidesz megemlékezését. Beszédet mond Áder János, Schmidt Mária és Bóka János is.

Nemzeti ünnep, október 23., 56 Lángja Alapítvány, Zászlómenet
Fotó: Mediaworks

 

Nemzeti ünnep, október 23., 56 Lángja Alapítvány, Zászlómenet
Fotó: Mediaworks

 

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